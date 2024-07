La Promessa, le anticipazioni dal 14 al 20 luglio 2024

Dopo un accordo con Pia, Petra torna alla tenuta. Catalina e Pelayo portano avanti il loro progetto nonostante l'opposizione della marchesa. Cruz scopre che Margarita ha vinto a poker la quota di Lorenzo nella tenuta e, furiosa, gli chiede di impedire che la cognata diventi proprietaria. Lope si sfoga con Simona, Mauro e Salvador per il suo nuovo incarico, temendo di non tornare più in cucina. Carlos informa Candela che il lavoro di sua figlia è a Gijon e vuole trasferirsi lì con Casilda, sperando che Candela lo segua. Jimena passa il pomeriggio dormendo e Teresa trova il letto macchiato di sangue. Manuel racconta a Jana di aver parlato con sua madre di Ramona senza mostrarle il ventaglio. Jana insiste affinché lui le chieda ulteriori chiarimenti.

Manuel chiede a Cruz perché il ventaglio fosse a casa di Ramona, ma la sua risposta è molto vaga. Le grida di Teresa attirano il personale e Manuel si fionda nella stanza di Jimena, che è in stato di shock per una macchia di sangue nel letto. Abel arriva e caccia tutti per esaminarla, suggerendole di simulare un raschiamento uterino. Pia confida a Romulo di voler affidare il bambino a Benigna, temendo che Petra possa fargli del male. Abel annuncia l'aborto di Jimena, provocando dolore nella famiglia.

La famiglia piange la perdita dell'erede, tranne Jimena, che nasconde il sollievo. Abel e sua madre le consigliano di continuare a fingere, mentre Jana consola un devastato Manuel.Margarita pressa Lorenzo per ottenere la sua parte della tenuta. Candela annuncia che lascerà La Promessa per seguire Carlos a Gijon, ma confessa a Simona che partirà prima del previsto. La notizia che Jimena può ancora concepire è un sollievo, ma non entusiasma Manuel. Pelayo trova il primo cliente per la vendita di marmellate.Teresa consiglia a Feliciano di stare lontano da sua sorella, ma lui non intende seguirlo.

Jimena scende a pranzo, suscitando sorpresa, ma Abel, Cruz e Manuel insistono affinché torni a riposare. Cruz sospetta che Jimena non abbia abortito e chiede a Petra di sorvegliarla. Jana confida ad Abel i suoi dubbi dopo aver visto Jimena sorridere. Jana, comunque, continua a consolare Manuel per la perdita del figlio, e lui le racconta del legame di sua madre con Ramona.

La tranquillità di Jimena insospettisce Cruz. Jimena e Mercedes chiedono ad Abel di restare per tenere sotto controllo la situazione e Manuel convince Cruz a farlo rimanere. Candela mente a Carlos dicendo che le piace sua figlia, pur non sopportandola. Lorenzo, con l'aiuto del notaio, inserisce clausole ingannevoli nel contratto per impedire a Margarita di ottenere la quota della tenuta. Pia si congeda emotivamente da Diego, affidandolo a Benigna.

Catalina e Pelayo organizzano un brindisi per ringraziare chi ha collaborato all'attività della marmellata. Manuel chiede a Romulo se Cruz e Ramona fossero legate: lui gli dice che Ramona era amica di una vecchia cameriera. Cruz rimprovera Catalina per la sua insensibilità dopo la perdita del bambino di Jimena. Feliciano aiuta a sventare il sabotaggio di Petra e viene invitato da Lope e Salvador: Petra cerca di dissuaderlo, ma lui decide di non seguirla più. Manuel affronta Cruz insinuando il suo coinvolgimento nella scomparsa di Ramona. Margarita e Lorenzo si incontrano per firmare il contratto.

Grazie all'intervento di Catalina, Margarita non firma il contratto truffaldino e Cruz chiede a Lorenzo di impedire il trasferimento della proprietà. Don Carlos affronta Candela per lettera e parte per Gijon senza di lei: la donna accetta la fine della storia e si consola con i compagni di lavoro. Manuel, deluso, decide di fare qualcosa per recuperare la sua voglia di vivere, causando la rabbia di Jimena, che simula una ricaduta. Pia ritrova la normalità dopo aver lasciato Diego da Benigna e cerca di convivere con Petra, che le rende tutto difficile.