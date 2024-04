La Promessa, le anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024

Petra ritorna alla sua solita forma e rimedia a Candela e Lope per un filetto bruciato destinato a Cruz. Curro confida a Jana la gioia di esserle fratello, ma per il momento preferisce mantenere il loro legame segreto, dato che la notizia potrebbe compromettere la relazione con Martina. Cruz invita Jimena a consultare il dottor Ayala per preservare il marchesato. Mercedes sta prendendo le distanze dalla tenuta e fa i complimenti a Cruz per Jana.

Quest'ultima e le altre componenti della servitù consegnano il corredo a Pia. Jimena invita Jana a trovarsi un marito benestante, ma questo scambio finisce con l'imbarazzare Manuel. Candela dice a Carlos di aver saputo che era lui a scrivere le lettere e, al contempo, gli propone di mantenere il segreto e di scriverle insieme a lei e a Simona. Nel frattempo si brinda per la chiusura delle questioni legate al testamento.

Elisa dice che lascerà subito la Promessa, disgustata dal comportamento di Cruz e Lorenzo. Prima di varcare la porta fa un gesto incredibile: bacia sulla bocca Alonso davanti a tutti. Gregorio ha cambiato idea sul trasferirsi in una casetta della tenuta. Decide così di proporre a Pia di andarsene via e cambiare per sempre vita, lontano da tutti.

Per Catalina è un momento non semplice: si rende conto della trappola tesa da Lorenzo, con una clausola del contratto che gli permette di tenere una parte della Promessa: in colpa per non averlo previsto, viene confortata da Romulo e Simona. Salvador reagisce bruscamente al contatto di Maria, spaventandola.

Curro e Martina organizzano un lieto un picnic, mentre tra Salvador e Maria le cose non vanno per il verso giusto. Cruz è irritata dalle troppe attenzioni che Jana dedica a Jimena, pensando che si tratti solo di opportunismo. Jana chiede a Manuel di intervenire e farle che le sue attenzioni sono solo un favore che sta facendo proprio a lui.