La promessa, le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

La soap opera spagnola "La promessa" è stata tra le colonne portanti dei pomeriggi estivi di Canale 5, all'interno di un pacchetto che conteneva anche "Beautiful", "Terra amara" e "My Home My Destiny". A partire dal 25 settembre ha cambiato orario di programmazione, ponendosi nella fascia che va dalle 16.40 alle 16.55: un minutaggio dunque ridotto, che lascia forse l'amaro in bocca ai telespettatori ma che, quantomeno, porta avanti, pur lentamente, la narrazione.

La settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre, si apre con il ritorno di un determinato Lorenzo. I marchesi, intanto, cercano di guadagnare tempo per l'apertura del testamento, ma la verità è ormai svelata. Mentre la tensione tra Curro e il suo patrigno è sempre più palpabile, Mauro offre conforto a Teresa, che riflette sui suoi errori, che hanno avuto un impatto significativo sulla loro vita. Tuttavia, Mauro non nega l'importanza del legame che li ha uniti.

Jimena è impegnata nei preparativi del suo matrimonio, che si prospetta come una cerimonia dallo stile "campestre" e si avvale della collaborazione di Cruz e Mercedes per organizzare la selezione degli invitati. Jana, nel frattempo, sta lavorando diligentemente per mettere a punto il velivolo di Manuel, offrendogli la possibilità di scegliere se desidera prendere il volo o restare ancorato a terra.

Alonso, desideroso di vendicarsi, pone una richiesta insolita a Cruz: le chiede di esprimere la sua gratitudine a Lope, Simona e Candela per aver svelato la minaccia del falso prete Camillo. Nel frattempo, Romulo decide di confrontare Gregorio per cercare di comprendere le radici del profondo odio che lo ha consumato. Gregorio rivela a Romulo l'esistenza di suo fratello, Mateo Castillo, e con un sguardo carico di rancore lo accusa di averlo ucciso.