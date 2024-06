La Promessa, le anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2024

Martina e Antonio discutono del loro rapporto. Il duca annuncia l'arrivo degli inviti per il garden party del Re, e Cruz informa sua cognata, che non prende bene la notizia. Jana e Abel tornano dal convento a mani vuote, senza sapere se il bambino sia lì. Catalina cerca di confortare suo padre, il quale le racconta dell'incidente di Pedro e delle accuse di Fernando; ma i tentativi della ragazza di mediare tra i due fratelli falliscono. L'amicizia tra Salvador e Lope sembra rinascere, mentre quella tra Candela e Pia si dimostra forte. Candela, incoraggiata da Carlos, va a scusarsi con Pia per la scomparsa del suo bambino. Petra chiede a Feliciano se i domestici sanno qualcosa del piccolo, ma l'unica pista rimane il convento.

Curro tenta di scoprire, senza successo, di più sul suo passato da Ramona. Dopo il fallimento nel recupero del bambino, Abel e Jana intercettano un nuovo alleato: Manuel. Cruz scopre che Jimena non vuole andare alla festa reale e trasferirsi a Madrid, e incarica Manuel di farle cambiare idea. Alonso e Fernando discutono sulla morte di Pedro. La marchesa continua a litigare con la cognata per i vestiti della festa. Martina sente le pressioni dei genitori e di Antonio per il matrimonio, ma è ancora innamorata di Curro; quest'ultimo decide di affrontarla. Maria insiste con Salvador affinché si sottoponga all'operazione per recuperare la vista.

Teresa e Feliciano si avvicinano sempre di più. Mercedes arriva alla Promessa e convince Jimena a non partire per Madrid. Jimena è preoccupata perché non può più mentire sulla gravidanza, e Mercedes le suggerisce di fingere un aborto. Jimena chiede a Manuel di starle vicino durante la gravidanza. Fernando e Alonso discutono sull'eredità e Catalina capisce che non può fare nulla per riappacificarli. Jana si intrufola nel convento e trova il bambino, mentre Manuel distrae la madre superiora. La giovane donna riesce a portare fuori il bambino e Abel la bacia, sotto lo sguardo di Manuel.

Jana, Manuel e Abel riescono a portare il bambino a una felicissima Pia, che chiede al dottore il permesso di tornare al lavoro. Antonio chiede a Manuel e Curro se Martina abbia avuto molti pretendenti: infastidita, lei affronta il giovane erede. Feliciano comunica alla sorella il recupero del bambino. Petra vuole parlare dell'accaduto alla marchesa, ma Romulo le dice che la stessa Cruz deve parlarle urgentemente. La duchessa de Los Infantes lascia La Promessa dopo aver definito i dettagli della gravidanza di sua figlia.

Maria ha dubbi sulla sua relazione con Salvador, ma Lope le consiglia di aspettare prima di prendere decisioni affrettate. Don Carlos e Candela si baciano. Cruz si arrabbia con Petra per non averle detto subito del bambino di Pia e vuole cacciare Jana e Abel, ma Petra la convince a non farlo. Curro confessa a Jana di non voler andare al garden party. Petra dice a Feliciano di essere nervosa per essere stata ripresa da Cruz. Antonio ordina a Simona di preparare un pranzo speciale e annuncia il suo fidanzamento con Martina. Cruz nota che Martina è triste e le dice di non sposarlo, ma Martina nsembra essersi arresa al destino. Manuel va a trovare il figlio di Pia e rimane solo con Jana. Salvador comunica a Lope e Maria che si opererà.