La Promessa, le anticipazioni dal 18 al 22 dicembre 2023

Manuel ha ormai deciso di rispolverare il suo grande amore per il volo ed è determinato a dimostrare a suo padre il perchè di tanta passione: decide quindi di portarlo a fare un giro con lui. Lope restituisce a Maria la scatola musicale precedentemente danneggiata da Don Gregorio, contenente un anello che Salvador aveva nascosto al suo interno. La cameriera, trovando l'anello, erroneamente attribuisce l'azione al suo fidanzato.

Catalina riceve fiori alla tenuta, un sontuoso bouquet inviato da Segismondo, un giovane presente al matrimonio di Jimena e Manuel, su suggerimento della nuova marchesina Lujan. Don Alonso e Lorenzo cercano di scoprire l'entità dell'eredità di Elisa dal Barone. Martina porta il regalo alla cugina, mentre Petra cerca di convincere Don Romulo a schierarsi contro Pia. Simona e Candela continuano a litigare, mentre Manuel chiede a Martina notizie su Jana, senza ottenere informazioni. Pia rivela a Candela il motivo del matrimonio con il maggiordomo, riappacificandosi e invitando i colleghi alle nozze.

Elisa manifesta una crescente ambiguità e pericolosità, attirando l'attenzione di Cruz, che riesce a smascherarla. La marchesa, origliando una telefonata, scopre che la baronessa ha mentito: l'amicizia più stretta del Barone era con suo marito, e durante una crociera, lei e Juan erano stati amanti. Cruz detiene una rivelazione preziosa e corre a informare Don Alonso e Lorenzo, cercando con loro una soluzione. L'intenzione è quella di contestare il testamento ed escluderla.

I camerieri si preparano al ricevimento di Pia e Don Gregorio, ma durante la festa, la governante si sente male e trascorre il resto della serata da sola in camera. Nella cucina, la lite tra Candela e Simona raggiunge l'apice, con lanci di farina e ortaggi. L'intervento di Lope è necessario per separarle e cacciarle.

Catalina, non entusiasta di avere un inaspettato corteggiatore, scopre il coinvolgimento di Jimena e si arrabbia con la lei, intimandole di non intromettersi più nella sua vita privata. Jimena ammette di essere andata troppo oltre, convinta di agire per il bene di Catalina, convincendo Segismondo a corteggiarla.

Dopo giorni di silenzio, Jana torna a La Promessa, visibilmente provata e malata. Maria e Mauro la soccorrono e la portano in camera senza informare Manuel, desideroso di vederla e accertarsi delle sue condizioni, anche se al momento la ragazza preferisce mantenere il silenzio su quanto le sia accaduto.