La Promessa, le anticipazioni dal 18 al 22 marzo 2024

Quando Don Lorenzo si comporta in modo irrispettoso nei confronti di Jana, Curro decide di intervenire per difenderla. Minaccia dunque il conte di rivelare il suo segreto riguardo a Elisa se non smette immediatamente di cambiare atteggiamento. Fingendo di essere il misterioso informatore che Lorenzo e la baronessa cercavano, Curro mette in guardia il conte.

Jana cerca di avvertire Catalina riguardo alle vere intenzioni di Don Lorenzo, che sta cercando di ingannare la marchesina insieme a Elisa. All'inizio, Catalina è scettica, ma quando il conte le chiede di aiutarla in una faccenda sospetta in banca, lei rifiuta.

Jimena continua a fingere di stare male e Manuel cade nel tranello. Jana cerca di far aprire gli occhi a Manuel, stanca di vederlo ingannato dalle bugie della moglie. Simona vuole confessare a Candela che le lettere dei figli di lei sono false, ma desiste quando l'amica le rivela il suo interesse per Don Carlos.

Petra aiuta Maria con il suo vestito da sposa, ricordando con nostalgia il giorno del suo matrimonio. Beatriz cerca ancora di conquistare Curro, ma lui è infastidito e affronta Martina, chiedendole quali siano i suoi sentimenti per lui. Teresa cerca di parlare con Maria e le consiglia, insieme a Lope, di non affrettare il matrimonio con Salvador. Sia la cameriera che lo chef temono che i due stiano andando troppo veloci e che Salvador non sia pronto, specialmente considerando i suoi tormenti legati alla guerra.

Lope si scusa sia con Maria che con Salvador per la discussione avuta con entrambi. Beatriz continua a mettere in difficoltà Martina con Curro, ma questa volta il conte respinge energicamente la ragazza, arrabbiato per la situazione tra le due.