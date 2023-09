La promessa, le anticipazioni dal 18 al 22 settembre 2023

Catalina vuole recarsi in una zona pericolosa, situata fuori Lujan, dopo aver scoperto che un negoziante d'antiquariato ha comprato la spilla che apparteneva a sua madre; preoccupata, Martina prova a coinvolgere Mauro. La stessa Catalina dice a suo padre che Camilo non è chi dice di essere. Don Gregorio getta il salmorejo di Simona nel lavello.

Alonso e il sergente Funes scoprono che Camilo non è un vero prete. Dopo alcuni momenti di panico, grazie anche all'intervento di Catalina, l'impostore viene catturato e consegnato alla Guardia Civile. Curro è molto scosso per le condizioni in cui versa Eugenia in sanatorio.

Jana vorrebbe ricostruire l’aereo di Manuel, ma Maria le sconsiglia di agire. Lope sa che Salvador è stato fatto prigioniero dai nemici, ma per il momento preferisce non dire nulla a Maria. Jimena continua a ingannare lo smemorato Manuel. Jana vorrebbe chiedere aiuto a Catalina per ricostruire l'aereo del ragazzo.

Curro chiede spiegazioni a Lorenzo de la Mata, suo presunto padre, sul perché dei rifiuti che l'uomo ha da sempre attuato nei suoi confronti: le risposte non saranno soddisfacenti e il padre paleserà la solita violenza. Pia riesce a convincere Gregorio di ammorbidire i metodi esercitati nei confronti del personale di servizio.

Mauro riesce a rintracciare l’usuraio che in possesso della spilla scomparsa e scopre inoltre l'identità della persona che l’ha rubata: Catalina scopre a sua volta una importante verità. Intanto Don Gregorio tartassa Don Romulo, ricordando i precedenti che lo hanno portato a vendicarsi del maggiordomo dei de Luhan.