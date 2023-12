La Promessa, le anticipazioni dal 2 al 5 gennaio 2024

Nella tenuta, l'arrivo di Blanca, un'amica di lunga data di Manuel, crea tensioni tra Jimena eil giovane uomo. Quest'ultimo confessa alla moglie di non essere più follemente innamorato di lei, rivelando un cambiamento nei loro sentimenti. Nel frattempo, Jana è preoccupata perché Pia non ha ancora ricevuto le erbe che le erano state consigliate, aggiungendo un elemento di preoccupazione per la salute di un personaggio.

Mentre Cruz sospetta di un possibile doppio gioco da parte di Lorenzo, le tensioni crescono anche tra Simona e Candela. Quest'ultima rivela a Jana e Teresa un oscuro segreto riguardante la morte dei rispettivi mariti, aggiungendo dramma e mistero allo stato dei fatti. Nel frattempo, Pia scopre informazioni su Dolores e inizia a sospettare che il figlio di quest'ultima, Curro, possa essere il figlio del defunto barone, innescando una complicata rivelazione sulla genealogia dei personaggi.

Cruz, preoccupata per la sua sicurezza, sospetta di Elisa e Lorenzo, mentre Blanca mostra delle fotografie, scatenando gelosie e tensioni emotive. Jimena confessa a Catalina di essere gelosa di Blanca, palesando un elemento di conflitto interpersonale. Nel frattempo, Manuel confessa a Jimena di aver recuperato la memoria e che il suo amore per lei non è più lo stesso, innescando nei fatti una sterzata nelle dinamiche romantiche.

Lorenzo e la baronessa Elisa continuano la loro relazione segreta, cercando di creare discordia tra Cruz e Lorenzo. Intanto, emergono tensioni riguardo alla gestione della tenuta, con Catalina che si scontra con Alonso.

Il piano di Lorenzo ed Elisa per far impazzire Cruz prosegue, mentre Pia e Jana sospettano che Curro possa essere il figlio del barone, innescando una possibile rivelazione scioccante sulla parentela dei personaggi. La trama si complica ulteriormente quando Petra rivela di aver notato uno strano flirt tra Lorenzo e la baronessa. Le conseguenze saranno inevitabili.