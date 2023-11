La Promessa, le anticipazioni dal 20 al 24 novembre 2023

Candela si allontana dalla tenuta e Lope e Simona comunicano la notizia a Pia. L'intento è quello di fornire una copertura a Candela, e far credere a Petra e Don Gregorio che tutto vada per il verso giusto. Il ruolo di cuoca viene momentaneamente occupato da Teresa.

Lorenzo mette in atto una tattica astuta: ambisce a spingere Curro a schierarsi contro sua zia, Cruz, e a unirsi al suo fronte. Il conte mira a conquistarsi la lealtà del figliastro, desiderando così assicurarsi l'eredità che gli spetta di diritto. Nel frattempo, Jimena canalizza la sua frustrazione su Catalina, accusandola di aver ripristinato l'aereo di Manuel e di aver riportato in mente al marito pensieri che sembravano superati.

Jimena ha poco dopo un confronto con Cruz e le svela tutti gli eventi accaduti, promettendo di fare di tutto per impedire a suo marito di volare di nuovo. Successivamente, si reca da Jana e le comunica un nuovo incarico, da svolgere personalmente, presso la residenza dei Duchi De Los Infantes.

Nel fare ciò, omette però di menzionare la difficoltà estrema del lavoro. Nel frattempo, Catalina, intenzionata a incrementare la produzione di confetture, consegna a Lope la sua parte di guadagni dalla vendita e gli comunica i piani di migliorare ulteriormente le attrezzature.

Mentre Petra rivela a Teresa l'imminente disponibilità di un posto come cameriera personale, la donna auspica addirittura che Cruz licenzierà Pia per le sue bugie. Alonso, pentito per la sua risposta sgarbata del giorno precedente e per il suo rifiuto maldestro di aiutare Martina e Maria, si scusa con le due. Nel frattempo, il marchese vuole trovare il modo per cercare informazioni su Salvador.