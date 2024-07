La Promessa, le anticipazioni dal 21 al 27 luglio 2024

Ramona torna a Lujan, portando sollievo a Jana, ma la sua scomparsa rimane avvolta nel mistero: Curro le fa visita, trovando più domande che risposte. Mauro è entusiasta di diventare maggiordomo, ma Don Romulo è molto esigente. Manuel è stupito dalla guarigione rapida di Jimena, la quale propone un viaggio inaspettato, nascondendo i suoi veri intenti. Catalina e Pelayo sono sempre più vicini, ma il conte ha intenzioni nascoste. Lope è infelice senza il suo ruolo in cucina, anche se le confetture stanno avendo successo.

Jana informa Curro che Ramona è stata trovata in una grotta nel bosco, ma ha dubbi sulla sua sanità mentale. Cruz pressa Pelayo per onorare il loro accordo: deve sposare Catalina e allontanarla da La Promessa. Manuel confida a Martina che la perdita del bambino lo ha allontanato da Jimena. Mauro studia l'abbinamento dei vini, mentre Alonso cerca di far desistere Manuel dal volare. Candela è agitata per non aver seguito Don Carlos, ma Simona la rassicura. Lorenzo, Margarita e Alonso si incontrano per firmare un contratto modificato. Feliciano e Teresa si avvicinano sempre di più; ma Petra litiga con Teresa, ordinandole di stare lontana da Feliciano.

Feliciano avverte Petra di non infastidire Teresa. Abel è preoccupato per lo stato mentale di Ramona. Mauro è sotto pressione per gli insegnamenti di Romulo. Pelayo sorprende Catalina con una somma di denaro, frutto di un ordine di marmellate da parte di un hotel di Madrid. Alonso si congratula con Catalina e Pelayo per il loro successo commerciale. Cruz e Jimena mostrano comprensione a Manuel, ma i fatti smentiranno le loro parole.

Manuel scopre da Margarita che dietro il divieto di volare, imposto dalla guardia civile, c'è Jimena. Furioso, affronta la donna, che alla fine ammette la sua colpa. La reazione di Manuel è dura. Pia cerca di capire perché Romulo sia così esigente con Mauro. Romulo le confida che vuole preparare Mauro a sostituirlo come maggiordomo. Candela riceve una lettera da Carlos che la rincuora. Abel confida a Salvador e Lope di aver chiesto a Jana di essere la sua fidanzata: quest'ultima accetta la proposta, ma chiede di mantenere il segreto per ora. Cruz decide di organizzare una festa in maschera, iniziando a preparare la servitù.

Manuel viola il divieto della guardia civile di volare, suscitando l'ira di Cruz e Jimena. Feliciano riceve la notizia della morte di suo padre. Romulo ottiene da Alonso il permesso di affidare i suoi incarichi a Mauro per organizzare la festa. Margarita, in difficoltà con la gestione della tenuta, chiede aiuto ad Alonso, che si rifiuta. Jana e Curro visitano Ramona sperando che riveli la verità, ma restano delusi. Manuel confida ad Alonso il desiderio di chiedere a Jimena di lasciare la tenuta. Jana accetta di fidanzarsi con Abel, ma chiede di mantenere il segreto.

I preparativi per la festa in maschera continuano. Manuel è determinato a mandare Jimena a casa dei genitori, mentre Alonso e Cruz cercano invano di dissuaderlo. Mauro è sotto pressione da Romulo. Lope, amareggiato per essere stato escluso dalla cucina, critica il lavoro delle cuoche. Alonso rifiuta di aiutare Margarita, ancora offeso per un passato incidente. Catalina e Pelayo continuano a lavorare insieme, ma una spiacevole sorpresa li attende.

Simona riceve una lettera da suo figlio Antonio. Manuel e Jana discutono di Ramona, e Abel è entusiasta del suo rapporto con Jana. Catalina scopre che Cruz ha preso il denaro delle marmellate per la festa in maschera. Mauro si lamenta della severità di Don Romulo, e Lope concorda con lui. Lorenzo trama contro Margarita, mentre lei provoca Cruz e propone a Lope un lavoro nella capitale.