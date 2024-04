Leggiamo le trame della nuova settimana de "La Promessa", la soap opera di produzione spagnola in onda su Canale 5 da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024, a partire dalle 16.40. Questa settimana, però, è prevista una puntata eccezionale per giovedì 25, con inizio fissato per le 14.10 (e fino alle 16.55).

La Promessa, le anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024

Maria e Salvador si trovano di fronte a una difficile decisione riguardo al loro futuro insieme. Lei ha compreso che il suo fidanzato non ha ancora elaborato i traumi della guerra e che, forse, i consigli dei suoi amici che la esortavano a rimandare le nozze avevano un fondo di saggezza. Il momento per comunicare questa dolorosa decisione a Salvador si avvicina, e Maria si prepara a farlo, consapevole delle conseguenze che ne seguiranno. Nel mentre, la situazione tra Curro e Martina sembra procedere alla grande: le due giovani sono più uniti che mai e sembrano trovare conforto e serenità l'uno accanto all'altra. Jana da un lato è contenta perchè la sintonia con Curro è fonte di gioia e supporto, dall'altro deve fare i conti con il persistente tormento inflittole da Cruz. La giovane torna a implorare Manuel di intervenire e chiarire la situazione con sua madre, sperando di porre fine alle sue sofferenze. Catalina rivela ad Alonso la clausola insidiosa del contratto stipulato con Don Lorenzo, mettendo in risalto le difficoltà finanziarie che li minacciano. Il Conte vuole prendere più tempo per saldare il debito, ma la tensione con il fratello Fernando è in salita, complicando ulteriormente le strategie dei marchesi. L'arrivo di Fernando e Margarita, i genitori di Martina, rischia di complicare ulteriormente le cose: le rivelazioni su Martina e il suo passato a Parigi sotto falso nome portano a uno scontro tra Alonso e Fernando, che devono confrontarsi con i loro vecchi rancori e le loro divergenze. L'assenza di Don Carlos e la frustrazione di Lope producono momenti di conflitto, mentre Cruz continua a esercitare il suo controllo sulla situazione, mettendo in difficoltà sia Jana che Jimena. Salvador, convinto che sia stato Lope a spingere Maria a rimandare le nozze, si trova coinvolto in un acceso litigio. Jimena si rivolge a Jana per chiedere aiuto, portando a uno scontro tra la cameriera e Manuel.

Dove vedere La Promessa in tv e in streaming (dal 22 al 26 aprile)

I nuovi episodi della soap opera spagnola "La Promessa" vanno in onda lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024, dalle 16.40 su Canale 5. Giovedì 25 la puntata, molto più lunga del consueto, ha inizio alle 14.10. Le puntate della soap sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV