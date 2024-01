La Promessa, le anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024

Manuel e Jimena vivono un periodo di grande tensione nella loro relazione. Il marchese ha rifiutato di accompagnare la moglie per uno shopping, scatenando l'ira della consorte. Nonostante la minaccia di Jimena di rivelare una lettera compromettente, Manuel decide di partire per Puebla de Tera per alcune commissioni necessarie per la tenuta, affrontando così la situazione.

Con Manuel lontano, Jimena assume il controllo della tenuta, sostituendo Martina e interferendo negativamente negli affari di Catalina. Quest'ultima si sente sempre più emarginata nella famiglia, ma trova sostegno in Curro, il quale diventa un confidente importante.

Nel frattempo, con Cruz ricoverata in manicomio e Elisa e Lorenzo trionfanti, Don Alonso si sente sempre più impotente di fronte agli eventi. Per salvare la tenuta e la reputazione familiare, è costretto a fare accordi con suo cognato, una mossa che aveva precedentemente rifiutato. Don Romulo, fedele collaboratore del marchese, cerca di incoraggiarlo a combattere, sperando in una risoluzione positiva della situazione.

Mentre Jana approfitta della perdita di status di Petra, diventata una domestica dopo aver perso la protezione di Cruz, per vendicarsi, Simona e Candela, grazie a Mauro, ricevono le loro prime lezioni di scrittura e lettura, ma il compito si rivela più difficile del previsto.

Spinta da Teresa, Maria Fernandez decide di affrontare Salvador riguardo alla loro relazione e al matrimonio rimasto in sospeso a causa della partenza del ragazzo per il fronte. I due giovani cercano di risolvere i loro problemi e di trovare una soluzione per il loro futuro insieme.