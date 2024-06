La Promessa, le anticipazioni dal 24 al 29 giugno 2024

Teresa confessa a Pia che Feliciano le ha detto del bambino nel convento di Villalquino. Curro cerca insistentemente di ottenere da Ramona informazioni sul suo passato, ma perde la calma e Jana interviene appena in tempo. Alla festa del re, la famiglia de Lujan viene ignorata, a causa delle voci diffuse da Margarita. Martina detesta essere alla festa come fidanzata di Antonio, ma un ballo con Curro cambia tutto, e i due si dichiarano amore. Anche per Jana e Manuel la serata si rivela molto piacevole, coronata da un ballo a sorpresa.

Jimena quasi scopre Manuel con Jana, facendo capire a quest'ultima che la loro storia è impossibile. Martina e Curro approfittano degli ultimi momenti insieme prima del matrimonio di lei. Cruz, tornata alla Promessa, è furiosa per l'ostracismo subito e incolpa la cognata. Jimena viene visitata dalla madre, preoccupata che non abbia seguito il consiglio di fingere un aborto. Catalina cerca di ottenere un permesso per Maria per accompagnare Salvador in ospedale per l'operazione. Pia diffida di Feliciano e gli proibisce di avvicinarsi a suo figlio. Petra cerca di sostenere il fratello, ma lui le confessa qualcosa di preoccupante.

Orengo chiede a Candela di sposarlo, ma lei prende tempo e chiede consiglio a Simona. Fernando e Margarita annunciano che la festa di fidanzamento di Martina e Antonio sarà alla Promessa, causando l'ira di Cruz e Alonso. Jana rimprovera Curro per il suo comportamento con Ramona e lo esorta a scusarsi. Jimena avvisa Manuel delle voci su Cruz alla festa. Teresa trova un pannolino insanguinato di Jimena e chiede a Mauro di non dire nulla, ma lui ne parla con Manuel. Pia accusa Feliciano del rapimento di suo figlio.

Orengo porta un regalo a Candela, ma lei continua a evitarlo. Petra prima suggerisce a Cruz di controllare Ramona, poi minaccia Pia di smettere di dire bugie su di lei e suo fratello. Feliciano si confida con Teresa, stanco di essere il capro espiatorio, e propone a Petra di rivelare la verità sul rapimento del bambino. Fernando propone ad Alonso di comprargli la Promessa. Cruz ignora i consigli di Lorenzo e giura di impedire il fidanzamento alla Promessa, ma Margarita la deride.

Petra entra nello studio di Pia e rivela al bambino che Feliciano è suo padre; poi Pia la sorprende e la caccia. Ramona confessa a Jana di aver visto sua madre dopo la sua presunta morte, ma non viene presa sul serio. Petra chiede a Simona di Ramona, scoprendo che qualcuno si è preso cura di lei. Manuel è preoccupato per la gravidanza di Jimena, ma Jana lo rassicura. Orengo chiede a Candela una risposta sul matrimonio, ma lei dice di non essere pronta; Pia le consiglia di seguire il cuore.

Cruz è preoccupata che Fernando e Margarita possano comprare la Promessa. Jimena schiaffeggia Teresa; quest'ultima le chiede quantomeno di non rivelare a nessuno ciò che è accaduto. Jana nota i forti sbalzi d'umore di Jimena e chiede ad Abel di parlare con Manuel. Feliciano cerca di chiarire con Pia, ma lei lo incalza su come abbia ottenuto l'informazione del convento. Feliciano viene criticato di nuovo, ma Romulo riprende gli altri per la loro rigidità.Fernando suggerisce a Margarita di tornare a Madrid, rinunciando alla lotta contro Alonso e Cruz. Abel trova un disegno di Jana tra le carte di Manuel.