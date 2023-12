La Promessa, le anticipazioni dal 27 al 29 dicembre 2023

Gregorio propone a Pia di cercare casa insieme, ma lei opta per rimanere alla Promessa, in stanze separate fino alla nascita del bambino. Cruz e Lorenzo, di nascosto da Alonso, cercano di impedire all'ereditiera baronessa di ottenere il denaro del defunto barone. Elisa, davanti a Cruz, evoca le intime serate con Alonso, suscitando imbarazzo. Lorenzo propone ad Alonso e Catalina un prestito di fronte alle difficoltà nella vendita del palazzo di Cadice. Maria chiede a Pia di dare un giorno di riposo a Jana, ancora debole; anche se quest'ultima scalpita per tornare al lavoro. Petra, però, segnala alla marchesa che Jana rifiuta di lavorare da quando è tornata dai duchi. Martina e Curro sembrano sempre più intimi.

Mentre Manuel e Catalina ritengono che Jimena possa vendicarsi per l'incidente dell'aereo, Cruz convoca Gregorio e gli ordina di far tornare a lavorare la ragazza, minacciando il licenziamento. Gregorio cerca di persuaderla sulla necessità del riposo, ma Cruz è irremovibile. Intanto Lope, Maria, Mauro e Teresa decidono di aiutare Jana nelle faccende domestiche. Lorenzo comunica a Cruz di non aver trovato informazioni negative sulla baronessa. Manuel rifiuta di andare a Siviglia con Jimena, arrabbiato per il trattamento a Jana dai duchi. Cruz confide a Lorenzo che probabilmente la baronessa potrebbe essere fermata solo se qualcuno la uccidesse. Alonso informa Cruz che la vendita del palazzo sarà difficile, ma è d'accordo sul prestito di Lorenzo. Martina chiude a chiave Simona e Candela nell'ufficio di Pia per riappacificarle, ma il piano non va a buon fine.

I domestici coprono Jana nei suoi compiti per nasconderne la malattia a Petra. Jimena chiede scusa a Jana, ignara dell'incidente dai suoi genitori, incredula di come possa essere accaduto. Cruz spiega a Lorenzo il piano per liberarsi della baronessa, ma lui appare perplesso. Alonso presenta a Cruz nuove idee per La Promessa, ma con l'inganno di Catalina, promette ad Alonso che il futuro sarà solo di Manuel. Jana rifiuta una relazione con Manuel e successivamente Alonso lo obbliga a rinunciare all'aviazione per i doveri della tenuta. Candela racconta la tragedia del marito davanti alla servitù. Curro apprende di non essere figlio di Lorenzo o Eugenia da una confessione di Jana. Martina comunica a Lope la morte di Salvador in battaglia. Elisa annuncia la partenza, ma flirta con Alonso, scatenando la gelosia di Cruz che pianifica l'assassinio della baronessa con Lorenzo.

Cruz e Lorenzo pianificano di uccidere la baronessa con un veleno. Jimena offre denaro a Jana come risarcimento, ma la cameriera rifiut. Curro chiede a Lorenzo se Eugenia potrebbe non essere sua madre; in risposta, Lorenzo svela punti oscuri sulla gravidanza di Eugenia. Mentre Romulo manifesta la volontà di lasciare La Promessa, Jana promette di indagare sulla confessione di suo padre con i membri anziani della servitù. Lope non riesce a rivelare a Maria la morte di Salvador, ma Jana si offre di farlo al suo posto. Lorenzo, fingendo di appoggiare Cruz per uccidere Elisa, rivela il piano a quest'ultima. Martina ricatta Petra per nascondere il motivo della lite tra le cuoche. Curro ottiene il permesso di visitare la madre in sanatorio. Alonso costringe Lorenzo per il prestito. Romulo confessa a Pia che lascerà La Promessa per un probabile nuovo lavoro dai duchi de Grijalva. Jana respinge le attenzioni di Manuel. A colazione, Jimena scoppia in una scenata gelosa per l'atteggiamento freddo di Manuel, proprio quando Gregorio annuncia una visita inattesa.