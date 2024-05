La Promessa, le anticipazioni dal 27 al 31 maggio 2024

Jana dice a Pia di nutrire antipatie verso il dottor Abel, ma le suggerisce di affidarsi a lui per la fase finale della gravidanza, riconoscendo comunque le sue capacità mediche. Fernando confida a Curro che Martina ignorava i piani matrimoniali di Antonio quando ha lasciato Madrid. Don Romulo persuade Pia a testimoniare contro don Gregorio e si offre di accompagnarla, con il sostegno di Alonso. Quest'ultimo interroga Fernando sui dettagli del matrimonio di Martina, e in risposta gli viene detto che le nozze sono state pensate per elevare lo status della loro famiglia sopra quello di Alonso e Cruz. Manuel cerca di mediare tra Abel e Jana per farli riconciliare, mentre quest'ultima incita Curro a scusarsi con Martina. Romulo suggerisce a Petra che Feliciano dovrebbe lasciare La Promessa.

Petra rivela a Cruz che suo fratello Feliciano è in cerca di lavoro, e in cambio le viene mostrata disponibilità nell'aiutarlo. Maria informa Jana del ritorno di Ramona in paese, una notizia che genera subito tensione. Jana è convinta che Abel non sia una persona affidabile, ma anche Manuel è scettico: quando chiede a Mauro un'opinione sul dottor Bueno, il valletto ammette di trovare strana la richiesta di alloggiare al piano della servitù. Fernando e Margarita cercano di convincere Martina a partecipare alla kermesse di Antonio di Carval y Cifuentes per mostrarsi a Madrid come futura sposa, ma lei rifiuta categoricamente. Margarita, sentendosi umiliata, minaccia Cruz e Alonso di vendicarsi per averli trattati come mendicanti ospitando Martina solo per carità. Abel minimizza i sintomi di Jimena, attribuendoli alla gravidanza, ma offre una diagnosi sulla salute di Salvador che riaccende la speranza di un recupero della vista.

Curro, in segreto, decide di partire per andare a trovare sua madre, confidandosi solo con Jana. Tornati da Puebla de Tera, Pia e Romulo scoprono che Feliciano è stato assunto come valletto a La Promessa. Feliciano affronta molta ostilità tra i domestici. Cruz cerca di creare dissapori tra Martina e i suoi genitori per sabotare il matrimonio, riuscendo a portare la giovane dalla sua parte. Jimena propone a Manuel di trasferirsi a Madrid.



Mauro e Salvador affidano a Feliciano i lavori più pesanti e sgradevoli: lui tenta di opporsi, ma senza successo. Jana scopre da Jimena dell'intenzione di trasferirsi a Madrid e nasconde il suo dispiacere, riconoscendo che forse la distanza è il modo migliore per dimenticare Manuel. Quando Petra si rivolge a Pia per protestare riguardo ai compiti assegnati al fratello, lei spiega che il problema è l'inesperienza di Feliciano e che senza il suo intervento non sarebbe stato assunto. Candela propone una soluzione strana e potenzialmente pericolosa per i problemi di Don Carlos con la sua spietata figlia. Margarita si sfoga con Fernando per l'atteggiamento di Martina.

Dalle visite, si viene a sapere che Salvador potrebbe riacquistare la vista, ma l'operazione "miracolosa" è molto costosa. Jana si ripromette si assistere Ramona, con il sostegno di Maria. Feliciao è ancora umiliato dalla servitù, ma Jana comprende che la situazione non può andare avanti così. Petra si fa forza e decide di insegnare al giovane i trucchi del mestiere. Cruz e Alonso difendono Martina, mettendosi contro i genitori della ragazza.