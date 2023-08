Quali sono le nuove trame della soap opera spagnola "La promessa"? Gli episodi, in onda su Canale 5 da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre 2023, segnano la doppia sparizione di Manuel e del barone. Qualcuno teme che il giovane possa essere stato vittima di un incidente aereo, mentre nuovi intrighi si susseguono al Palazzo.

La promessa, le anticipazioni dal 28 agosto al 2 settembre 2023

Salvador si prepara a partire per il fronte africano, lasciando Maria. Quest'ultima scopre poco dopo, e casualmente, il diario segreto di Jana, che rivela il suo desiderio di vendetta contro un uomo misterioso, che Maria sospetta essere il barone; e trova inoltre una pistola tra gli effetti personali di Jana. Preoccupata, Maria utilizza il cloroformio per addormentarla temporaneamente e la lega al letto, sperando di farla riflettere sulle sue azioni.

Nel frattempo, Cruz e Alonso consentono a Leonor di studiare moda a Parigi, e lei lo annuncia alla sua famiglia con un toccante discorso d'addio. Camilo riceve una chiamata dal duca de los Infantes, che gli ordina di indagare sulla situazione finanziaria della famiglia Lujan e sul matrimonio imminente di sua figlia Jimena con Manuel. Se la famiglia Lujan è in declino finanziario - dice il duca - allora il matrimonio va annullato. Nel frattempo, Manuel scrive una lettera a Jana, proponendole di fuggire insieme, ma lei non trova la lettera e non si presenta all'appuntamento.

La situazione a La Promessa si complica quando sia Manuel che il barone scompaiono. La Guardia civile avvia una ricerca per trovare Manuel, mentre Alonso indaga su un aereo precipitato, sperando che non sia quello del ragazzo. Nel frattempo, Cruz è angosciata per la sparizione dei due, mentre Teresa e Pia sembrano nascondere qualcosa. La notizia della possibile morte di Manuel, il pilota precipitato, colpisce duramente La Promessa. Jimena viene calmata con il laudano, mentre Maria è angosciata per l'assenza di Salvador. Catalina annuncia successivamente che non era di Manuel l'aereo ritrovato distrutto, e, contemporaneamente, il duca de los Infantes ordina a Camilo di trovare prove sulla rovina finanziaria della famiglia Lujan.

Petra confida a Camilo che Simona e Candela sparlano di lui. Jimena dice a Jana di apprezzarla molto come cameriera e come persona. Quando Petra capisce che Teresa ha qualcosa da nascondere, le pone molte domande , ma Pia interviene in soccorso della giovane. Maria riceve una lettera da Salvador. Jana trova delle fotografie e scopre che Manuel ne conserva una che la ritrae.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 28 agosto al 2 settembre)

I nuovi episodi della soap "La promessa vanno in onda da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre 2023, dalle 14.45 su Canale 5. Le puntate sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.