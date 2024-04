Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate de "La Promessa", la soap opera di produzione spagnola in onda su Canale 5 da lunedì 29 aprile venerdì 3 maggio 2024, a partire dalle 16.40. Questa settimana è prevista una puntata eccezionale per mercoledì 1° maggio, con un inizio fissato per le 14.10.

La Promessa, le anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024

Catalina informa Manuel sulla clausola contrattuale che concede a Lorenzo una parte delle terre de La Promessa. Jana confida a Maria il suo desiderio di incontrare l'autore del biglietto anonimo. Dopo aver inflitto una punizione a Candela e Simona, che si erano assentate dalla tenuta, Pia rivela a Jana di aver trovato una bottiglia di cicuta, ma le fa promettere di mantenere il segreto. Gregorio, notando il comportamento evasivo della donna, sospetta che abbia scoperto qualcosa e cerca la bottiglia senza successo. Martina, accettando il suo destino di tornare a Madrid, termina la sua relazione con Curro: quest'ultimo trova in Jana una spalla sulla quale piangere. Alonso invita Fernando e Margarita a trascorrere del tempo a La Promessa. Cruz ritorna e inizia subito a provocare Jimena. Catalina rivela a Simona che il capitano ha ottenuto una quota della tenuta con l'inganno. Fernando e Margarita, ospiti dei marchesi, si esprimono negativamente su La Promessa e chiedono a Martina di rivelare agli zii il motivo della sua fuga. Petra riesce a convincere Cruz a rimandare Jana dai duchi de Los Infantes: la ragazza, spaventata, si confida con Pia, che la mette in guardia da Gregorio. Lorenzo rifiuta di ascoltare l'atto notorio che lo renderebbe proprietario di una parte di La Promessa, ma Catalina e Alonso sanno che potrebbe sbagliarsi. Pia, angosciata, cerca il veleno e lo trova tra le cose di Gregorio. Martina confessa il suo segreto alla famiglia, ma questo mina la fiducia di Alonso in lei. Salvador si arrabbia per il bacio tra Maria e Lope. Romulo interviene per salvare Pia dall'ira di Gregorio, che viene arrestato dalla Guardia Civile. Tutti si interrogano sul motivo per cui Jana è stata mandata dai duchi de Los Infantes: quando, in proposito, Curro e Catalina chiedono spiegazioni a Cruz, quest'ultima tace. Manuel si infuria per la partenza di Jana e chiede spiegazioni a Jimena. Alonso racconta a Cruz della confessione di Martina riguardo al bacio.

Dove vedere La Promessa in tv e in streaming (dal 29 aprile al 3 maggio)

I nuovi episodi della soap opera spagnola "La Promessa" vanno in onda lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2024, dalle 16.40 su Canale 5. Mercoledì 1° maggio la puntata, molto più lunga del solito, ha inizio alle 14.10. Le puntate della soap sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

