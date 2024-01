La Promessa, le anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Salvador confessa a Maria di sentirsi sopraffatto dall'incertezza, tormentato dai fantasmi della guerra che lo perseguitano: l'amore che nutre nei suoi confronti non è messo in discussione, ma teme di non essere più lo stesso uomo capace di donarle la felicità che merita. La giovane, pur ferita, cerca di comprendere la sofferenza del suo amato, ma teme che i dubbi di Salvador nascondano una perdita di amore.

Martina, venuta a conoscenza della situazione, suggerisce a Maria di organizzare una festa a sorpresa per Salvador, sperando che l'affetto e il sostegno dei suoi cari possano ridare fiducia al giovane.

Jimena, decisa a prendere in mano le redini della tenuta, sostituisce Cruz nella gestione quotidiana. Tuttavia, il suo atteggiamento autoritario crea tensioni con il personale, che reagisce con fastidio alle sue imposizioni. La marchesa non nasconde la sua irritazione e punisce anche Jana, assegnandole compiti umilianti. Le cose sembrano degenerare quando il suo tentativo di comandare a bacchetta si scontra con l'insubordinazione di Manuel, che non esita a farle fronte.

Romulo, preoccupato per Simona e Candela, comprende la difficoltà di insegnare loro matematica e si rende conto che anche Mauro sta attraversando un periodo difficile. I due decidono di trovare un approccio diverso per uscire da questo conflittuale rapporto.

Gregorio informa Pia del sospetto del medico riguardo a un avvelenamento. Pur consapevole della gravità della situazione, la governante rifiuta di presentare denuncia, mancando di prove concrete. Nonostante tutto, la sua determinazione a proteggere la famiglia potrebbe portarla a indagare per conto proprio.