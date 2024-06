La Promessa, le anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2024

Abel comunica a Salvador il costo dell'operazione agli occhi, che si rivela troppo alto. Margarita chiede a Cruz e Lorenzo di non interferire nelle loro questioni personali, ma lei insiste che lo fa per proteggere Martina. Margarita e Fernando sono preoccupati che i marchesi possano sottrarre loro Martina. Cruz consiglia a Jimena di ripensare alla sua decisione di trasferirsi a Madrid, ma lei le chiede di non immischiarsi. Simona e Candela organizzano in segreto un pasto per don Orengo, che Candela gli porta, facendogli anche compagnia giocando a carte. Feliciano li vede e avvisa Petra. Mauro assegna a Feliciano i compiti più gravosi alla Promessa. Lorenzo incarica Romulo di sorvegliare Fernando. Jana dice a Manuel che la loro storia è finita, ma poi torna sui suoi passi, scusandosi e rivelando che i suoi sentimenti per lui non sono cambiati.

La decisione di Jimena di andare a Madrid causa tensioni non solo con i suoceri, ma anche con il marito. Jana si allea con Abel per assistere Ramona, ancora gravemente malata. Lorenzo e Cruz si chiedono perché Fernando e Margarita abbiano contattato Beatriz, che aveva distrutto la reputazione della loro figlia. Salvador, amareggiato, non vuole pietà per non poter pagare l’operazione agli occhi. Margarita, preoccupata per il comportamento ribelle di Martina, si prepara a tornare a Madrid e invia lettere alla servitù e a Beatriz Oltra. Petra, informata dal fratello della possibile presenza di un uomo nella stanza delle cuoche, decide di intervenire.

Cruz va a controllare la stanza di Simona e Candela per verificare la presenza di un uomo, ma Teresa riesce a portare via Orengo in tempo. Fernando cerca di riconciliarsi con Martina ricordandole un episodio dell’infanzia e le dice che deve sposare Antonio. Jana non si arrende all'idea che Salvador rimanga cieco e Maria propone una colletta per raccogliere il denaro per l'operazione. Abel visita Jimena, che attribuisce il suo malessere a una discussione con Manuel. Abel si ferma a parlare con Jana e le fa i complimenti per la diagnosi. Martina confida a Cruz che Beatriz voleva vendicarsi per averle rubato il fidanzato. Cruz e Lorenzo vogliono usare Beatriz per sabotare il matrimonio di Martina. Ramona si risveglia, mentre Martina, disperata perché i genitori vogliono costringerla a sposare il figlio del duca, si sfoga con Curro, che le propone di sposarlo per salvarla.

La servitù si impegna nella preparazione di dolci da vendere per raccogliere fondi per l'operazione di Salvador. Manuel chiede a Cruz di non interferire nella decisione di Jimena di trasferirsi a Madrid. Simona e Candela confessano a Romulo e Pia di aver nascosto Don Carlos. Su richiesta di Jimena, Manuel invita la duchessa Mercedes a palazzo. Alonso cerca di far ragionare Fernando per salvare il futuro della nipote e il loro rapporto padre-figlia. Abel viene scambiato da Ramona per suo figlio Josè.

Fernando insiste affinché Martina sposi Antonio, ma lei tronca la conversazione. Salvador scopre Lope abbracciato a Maria. Margarita informa Fernando di aver trovato un modo per mettere a tacere Beatriz, anche se per ora non riveleranno la verità su di lei. Feliciano confessa alla servitù di aver riferito a Petra di aver visto un uomo nella stanza di Simona e Candela, ma non è stato lui a dirlo alla marchesa. Gli attriti tra Margarita e Cruz sono sempre più evidenti. La duchessa nota la tensione e comprende perché Jimena voglia trasferirsi rapidamente a Madrid. Lorenzo confessa a Cruz che Beatriz sembra non reagire alle sue provocazioni. Catalina, Manuel e Abel partecipano alla colletta per l’operazione di Salvador, ma Feliciano esorta Salvador a informarsi.