La Promessa, le anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2024

Cruz è con Fernando quando quest'ultimo ha un infarto. Anche se sembra pronta a somministrargli una pillola, cambia idea all'ultimo momento. Martina trova il corpo senza vita del padre. Abel trova un ritratto di Jana dipinto da Manuel e inizia a sospettare che il suo amico nutra sentimenti per lei. Maria e Salvador tornano a La Promessa dopo l'operazione dell'uomo e ancora incerti sul recupero della sua vista. Feliciano cerca di giustificarsi con Teresa per il rapimento del bambino di Pia, ma lei non vuole sentir ragioni e lo respinge.Carlos propone il matrimonio a Candela, confondendola ulteriormente. La morte di Fernando sconvolge tutti a La Promessa: Abel afferma che è stato vittima di un infarto. Jana consiglia a Curro di stare vicino a Martina. Feliciano cerca di riconquistare l'amicizia di Salvador dopo il rapimento di Diego. Lope e Simona preparano cibo per la veglia funebre di Fernando, mentre Teresa è turbata perché Feliciano ha rapito il figlio di Pia. Quest'ultima e Teresa sospettano che Petra abbia spinto Feliciano al rapimento. Abel scopre che Manuel è stato quasi costretto a sposarsi con Jimena dopo la morte di Tomas. Quando Jana consola Manuel nell’hangar, è proprio Abel a vederli abbracciati.



Margarita accusa i marchesi della morte di Fernando e limita la veglia ai soli familiari. Alonso organizza il funerale di Fernando per il giorno successivo, sorprendendo Romulo e la servitù. Cruz, preoccupata per il miglioramento di Ramona, chiede a Petra di indagare. Pia mostra segni di esaurimento e Romulo la sostiene. Ramona avverte Jana di stare attenta al suo attrito con il fratello. Martina confessa a Catalina di aver detto cose cattive al padre.

Cruz accetta che Petra si prenda la colpa per il rapimento di Diego al posto di Feliciano, evitando che Pia lo denunci: in cambio Petra viene ricompensata con denaro e referenze. Mauro, dopo un bacio con Teresa, crede di avere una possibilità, ma lei gli rivela di amare Feliciano. Ramona rilegge la lettera di Dolores e si pente di non aver rivelato il contenuto a Curro e Jana, chiedendo a quest'ultima di tornare con il fratello per una rivelazione importante. Petra si autoaccusa del rapimento di Diego, ma Pia non le crede. Mercedes spinge Jimena a fingere un aborto con sangue finto, ma la giovane rifiuta. Abel corteggia Jana, ma lui declina l’invito.

Salvador rimuove le bende avanti a Lope e Maria e, dopo un primo momento di cecità, riacquista la vista. La servitù festeggia, e Salvador li ringrazia con un discorso e una colazione. Maria ha un presentimento negativo. Abel organizza una cena a sorpresa per Jana, che confessa a Manuel le difficoltà della loro relazione. Margarita convince Martina a chiamare il duca Antonio per non rinviare il fidanzamento. Don Carlos parla a Candela della loro possibile vita insieme e le annuncia un viaggio a Sevilla con la figlia. Pia e Teresa affrontano Petra e Feliciano riguardo al rapimento di Diego. Jana e Curro vanno alla capanna di Ramona.

Feliciano racconta a Teresa cosa è accaduto durante il rapimento del figlio di Pia. Jimena chiede ad Abel di nascondere la falsa gravidanza a Manuel in cambio di denaro, e lui accetta. Jana informa Curro della scomparsa di Ramona, ma non possono dare l'allarme. Margarita confessa a Martina di avere dubbi sulla morte di Fernando e giura vendetta. Maria cerca di risolvere i suoi problemi con Lope e Salvador. Alonso annuncia che Martina e Margarita possono restare nella tenuta, suscitando il disappunto di Cruz. Alonso informa la famiglia dell’arrivo del Duca Pelayo Gómez de la Serna.



Martina rompe con Curro, che rimane col cuore spezzato. Ramona è ancora dispersa, ma le ricerche non danno frutti e la Marchesa non vuole cercarla nelle terre della Promessa. Abel continua a indagare sulla relazione tra Jana e Manuel, sostenendo Jimena nella finta gravidanza. Pia, con l’aiuto di Romulo, scopre che Cruz è responsabile del rapimento di Diego: Jana incoraggia Pia a denunciare Cruz. Lope e Salvador accettano la richiesta di Maria di tornare amici. Don Carlos torna dal viaggio, ma Candela nota che qualcosa non va. Teresa si avvicina a Feliciano e rifiuta Mauro. La famiglia attende l’arrivo del Conte De Anil. Margarita che ha una sorpresa per sua figlia e la cognata.