La Promessa, le anticipazioni dal 4 all'8 dicembre 2023

Il testamento del Barone, adesso che è stato finalmente aperto, ha lasciato tutti sorpresi: l'eredità non è destinata alle sole figlie, ma trova spazio una fantomatica Elisa De Grazalema, a quanto pare ignota a tutti. Anche se Don Raimundo sembra non conoscerla, ma la verità potrebbe essere diversa: si tratta di una baronessa che in passato ebbe problemi con il marchese.



Petra ha umiliato Pia pubblicamente, inducendo la marchesa a prendere misure contro di lei. Cruz prende la decisione di confrontarsi con la cameriera, accusandola di menzogna. Don Gregorio interviene per sostenere la collega, svelando, a sorpresa, di essere il genitore del bambino.

Catalina ottiene il consenso del padre per fare visita al palazzo di Cordoba, ereditato dalla matrigna, ma gli chiede con fermezza di mantenere il silenzio sulla questione nei confronti della marchesa. Lope confessa a Mauro il suo tormentato amore per Maria. Manuel ha ormai intuito che Jimena gli ha propinato, nel corso del tempo, una serie di gravi menzogne. Il giovane uomo comincia a indagare, ma la donna non la prende affatto bene e risponde in modo duro e sgradevole.

Intenta a fare chiarezza sulla questione del testamento, Cruz ha deciso di invitare a la Promessa la misteriosa Elisa De Grazalema. La donna accetta l'invito e, una volta giunta alla tenuta, precisa ben presto di conoscere Don Alonso, provocando le ire di Cruz. Il marchese prova a far ragionare la consorte, ormai di cattivo umore. Petra continua a punzecchiare Pia - sostenuta da Don Gregorio - circa la sua gravidanza, mentre Lope prova a placare le tensioni tra Candela e Simona.

Maria confida a Teresa le sue preoccupazioni riguardo al comportamento sempre più scontroso di Lope nei suoi confronti, ignorando che il cuoco sia segretamente innamorato di lei. Questa rivelazione fa riflettere Teresa sul suo atteggiamento nei confronti di Mauro, spingendola a chiedere scusa al ragazzo e a promettergli amicizia. Per evitare uno scandalo, Cruz e Don Alonso costringono Pia e Don Gregorio a unirsi in matrimonio.

Intanto Jimena accusa un malessere e Manuel, sentendosi in colpa, chiama il medico per una consulenza. Martina, preoccupata per la situazione, si rivolge a Mauro per ottenere informazioni sulla moglie del cugino. Elisa confessa apertamente a Cruz di aver avuto, in passato, un forte sentimento per Alonso: la marchesa va su tutte le furie e ne parla con il marito. Adesso Gregorio e Pia dovranno inventare una storia credibile sul loro presunto amore.