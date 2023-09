La promessa, le anticipazioni dal 4 all'8 settembre 2023

Tornato a La Promessa, Manuel viene visitato dai dottori: la diagnosi dice che il ragazzo resterà per un po' di tempo in uno stato critico, privo di sensi e di stimoli: Jimena ne rimane molto scossa. Il barone, invece, continua a essere disperso: Cruz chiede aiuto a Romulo per le ricerche, ma anche Curro offre immediatamente il suo aiuto. Da segnalare, invece, il menefreghismo di Don Alonso, per nulla preoccupato. Dopo aver fatto sparire le lettere, Jana deve adesso nascondere la pistoa. Camilo prova a convincere Jimena ad abbandonare la tenuta.

Cruz scende nelle cucine del palazzo e scopre la presenza di Lope. Simona e Candela affrontano Petra, convinte che abbia fatto la spia. Lope si sente in colpa e si assume tutte le responsabilità di ciò che è accaduto. I marchesi comunicano a Pia e Romulo alcune importante decisioni. Cruz e Alonso decidono di lasciarsi, mentre Curro vive un periodo di crisi.

Jimena si accorge di essere in forte difficoltà davanti ad un Manuel privo di sensi, anche se la ragazza rifiuta l'invito di suo padre di lasciare la tenuta. Gregorio, il nuovo maggiordomo, approda a La Promessa. Mentre Simona e Candela, aiutate da Teresa, portano avanti le indagini su Don Camilo, Maria legge una lettera di Salvador che suona come un addio. Manuel si sveglia ma appare visibilmente confuso: ricorda al momento soltanto i genitori e rammenta Tomas come marito di Jimena. Il sergente Funes si presenta alla tenuta per indagare sulla scomparsa del barone.



Jimena e Cruz vogliono approfittarsi dell'amnesia di Manuel per fargli credere che tra lui e la ragazza, nonché futura moglie, ci sia un amore grande e incontrastabile. Catalina, che ha perso la spilla appartenuta a sua madre, viene aiutata nelle ricerche da Gregorio, suscitando la contrarietà dei domestici. Il sergente Funes comunica di aver trovato il corpo senza vitadel barone, caduto in burrone con la sua auto. Nel frattempo Camilo continua a disfarsi delle prove sulla sua vera identità.



La morte del barone sembra aver risolto di colpo i problemi economici della famiglia, ma Cruz continua a desiderare le nozze tra il figlio e Jimena. Tenuta fuori da questa vicenda, Jana medita di abbandonare la tenuta. Mentre Don Alonso manifesta desideri di vendetta nei confronti di Gregorio, il padre di Curro arriva a La Promessa: Cruz crede che la sua visita sia dovuta all'eredità lasciata dal barone. Mentre si svolge il funerale di quest'ultimo Jana pensa di entrare nella camera di Manuel per parlargli.