La Promessa, le anticipazioni dal 6 al 10 maggio 2024

Don Alonso non può credere che Martina gli abbia mentito in modo così subdolo e rivela alla moglie che la loro nipotina ha nascosto, per molto tempo, non solo lo scandalo di cui è stata protagonista ma ha anche omesso che Beatriz fosse la fidanzata del ragazzo che ha baciato durante a Madrid.

Lope, dopo aver saputo che Maria ha rivelato a Salvador del loro bacio, spinge la Fernandez a rivelargli se sia o meno innamorata di lui; ma la ragazza non è però in grado di rispondergli. Don Romulo e Pia devono aggiornare Don Alonso di quanto successo con Don Gregorio, che ha perso la testa e ha aggredito la moglie.

Tra i domestici c’è tanta attenzione per Pia, che è ancora molto scossa per quello che è successo. Petra è l’unica a tenersi lontano dalla governante e finisce persino per litigare con Maria, a causa del suo atteggiamento. Catalina deve partire per Cadice, ma prima scende nelle cucine per salutare Simona.

Manuel chiede alla moglie perché Cruz abbia voluto cacciare Jana. Visto che la marchesa non ha alcuna intenzione di richiamare la cameriera, Jimena decide di scrivere una lettera alla madre e affida a Maria il compito di consegnarla. Quest'ultima ha però un altro compito da portare a termine: deve incontrare la persona misteriosa che ha contattato Jana e che le ha dato appuntamento nella casa della sua infanzia. Maria pensa dunque di chiedere a Salvador di recarsi al suo posto dai Duchi De Los Infantes.

Martina subisce costantemente i rimproveri dei suoi genitori, furiosi con lei per il suo comportamento: le dinamiche spingono la giovane a tornare a Madrid con loro. Candela e Simona, ancora molto preoccupate per Don Carlos, escogitano un modo per lasciare la tenuta di nascosto e andare a cercarlo.