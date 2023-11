La Promessa, le anticipazioni dal 6 al 10 novembre 2023

Il matrimonio tra Manuel e Jimena ha soltanto accentuato le divergenze tra Don Gregorio e Don Romulo, portando il conflitto tra i due maggiordomi a un punto critico. La loro ostilità continua a crescere, e solo l'intervento di Pia e Mauro ha impedito che la situazione sfociasse in una rissa. Il rischio è quello di vedere destabilizzati ulteriormente gli equilibri all'interno de La Promessa.

Dopo la cerimonia, alla fine della serata, quando Romulo si rivolge al nuovo maggiordomo per dichiarare la sua determinazione a non abbandonare mai la tenuta, svela che i domestici confidano in lui. In risposta Gregorio rivelando a Romulo un incredibile segreto, capace di cambiare le carte in tavola. Pu essendo una mossa sleale, le certezze di Romulo vanno a picco e la buona opinione nei confronti delle persone che considerava più vicine viene fortemente messa in discussione.

Nello specifico, Gregorio svela a Romulo che Pia non ha mai interrotto la gravidanza e che aspetta ancora un bambino. In un solo colpo Romulo apprende con sgomento che Pia è ancora incinta e che Gregorio ne era al corrente. Nel frattempo, vediamo che Petra sta spiando la conversazione, nascosta a loro vista.

Su altri fronti, il mattino seguente, Manuel si dirige all'hangar e qui incontra Jana. Insieme, controllano la riparazione dell'aereo, e Jana rivela di aver aiutato Catalina a sistemarlo. Dopo tanto tempo i due trascorrono dei momenti di complicità. che riportano Manuel ad un periodo precedente a quello del suo matrimonio (nonché all'incidente che gli ha causato l'amnesia).

Jana decide di cogliere l'opportunità e propone al ragazzo di fare un volo insieme a lei: il giovane uomo accetta con entusiasmo. Mentre sono in volo, lui non può fare a meno di sentire il profumo di camomilla nei capelli della ragazza e ha un sussulto. Poco dopo Manuel ha un incontro con Mauro e gli chiede dei comportamenti di Jana durante il periodo in cui era in coma. Pur lentamente, dalla memoria di Manuel emergono dei vaghi ricordi della sua vita pre-amnesia. Ma come fare, adesso che è sposato con Jimena?