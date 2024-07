La Promessa, le anticipazioni dal 7 al 13 luglio 2024

Ramona è ancora dispersa e Lorenzo vieta a Curro di unirsi alle ricerche. Antonio e il Conte de Anil arrivano, in modo inatteso, a La Promessa, suscitando il disappunto di Cruz. Quest'ultima scopre che Margherita era a conoscenza del loro arrivo. Don Carlos sembra avere qualcosa di importante da rivelare a Simona. Antonio tenta di baciare Martina dopo averle parlato del loro fidanzamento.

Alonso informa Cruz di aver autorizzato le ricerche di Ramona nei territori de La Promessa, pur contro la sua volontà. Curro non riesce a recuperare il fazzoletto da casa di Ramona, ma Jana si offre di aiutarlo. Quando Jimena si esibisce in un ballo, ha una brutta caduta e Abel viene chiamato per visitarla. Curro sospetta di Antonio quando lo sorprende a chiudere una telefonata bruscamente, ma Martina minimizza. Margherita suggerisce a Martina di sedurre Antonio per accelerare il fidanzamento. Margherita convoca Feliciano per sostenere i suoi sospetti su Cruz riguardo la morte del marito.

Antonio confessa a Martina che non ci sarà alcun matrimonio per mancanza dell'approvazione dei duchi, e le lascia una busta di denaro come risarcimento. Questo rifiuto ferisce Martina e mette Margherita in cattiva luce con Cruz. La Marchesa è inoltre preoccupata per il ricatto di Pia. Abel rassicura la famiglia sulla salute di Jimena dopo la caduta. Catalina cerca di essere amichevole con il conte Pelayo, mentre in cucina cresce la tensione tra Simona e Candela. Le ricerche di Ramona proseguono con scarsi risultati. Alla fine, la Marchesa cede al ricatto di Pia, ma con la condizione del ritorno di Petra.

Simona spiega a Lope il comportamento adottato da Carlos nei confronti di Candela. Jana parla con Maria del ventaglio di Cruz trovato a casa di Ramona. Alonso offre aiuto a Margherita per gestire l'eredità di Fernando. Jimena continua a fingere la sua euforia, ma è profondamente triste per la falsa gravidanza.

Jana mostra a Manuel il ventaglio di Cruz, ma non ottiene la reazione sperata. Catalina accetta la proposta di Pelayo di produrre marmellate su larga scala. La Marchesa ordina a Lope di tornare a fare il valletto. Continuano, intanto, le ricerche di Ramona e Jana è convinta che la donna non sia andata via volontariamente. Jimena decide di mettere fine alla farsa del presunto bambino. Lorenzo, annoiato, annuncia ad Alonso la sua intenzione di andare al casinò di Cordoba, ma il marchese si oppone.

Alonso informa Cruz che Margherita ha ricevuto soldi per il disagio causato dall'annullamento del matrimonio. Martina confida a Simona la sua frustrazione per la rimozione di Lope dalla cucina e il dolore per la morte del padre. Jimena vorrebbe dire a Manuel della perdita del bambino, ma Abel la dissuade. Jana mostra a Curro il ventaglio trovato a casa di Ramona e lo convince a non riferirlo a Cruz. Candela riflette sui pro e i contro di sposare Carlos. Lorenzo propone una partita di poker, che Cruz e Alonso accettano.

Pia firma in lacrime il contratto di Cruz, rinunciando a denunciare Petra. Abel cerca di rilanciare la relazione con Jana. Lorenzo organizza una partita di poker, ma Margarita arriva e sbaraglia gli avversari. Manuel è preoccupato per la scomparsa di Ramona e affronta Cruz.