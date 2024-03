La Promessa, le anticipazioni dall'1 al 5 aprile 2024

Jimena subisce un improvviso svenimento dopo aver battuto la testa, portando a una perdita temporanea di memoria al suo risveglio. Martina, manipolatrice come sempre, convince Alonso che la sua amica Beatriz abbia dei problemi mentali, cercando di allontanarla dalla tenuta. Pia ottiene il permesso dal marchese per mandare Petra a trovare Cruz in una casa di cura, mentre Gregorio condivide la camera da letto con lei.

Significativi cambiamenti nel personale di servizio a La Promessa, con don Gregorio che diventa il valletto personale del capitano Lorenzo. Intanto Orengo partecipa a una cena con Simona e Candela, e quest'ultima sembra particolarmente entusiasta della sua presenza. Simona teme che Candela possa scoprire il suo coinvolgimento nelle lettere anonime che ha ricevuto, ma cerca di persuadere Orengo a rimanere quando don Romulo gli offre un aumento.

Jana cerca di convincere Manuel che Jimena sta mentendo, ma lui si rifiuta di ascoltarla. Pia e Gregorio iniziano a condividere la camera da letto, ma il russare dell'uomo diventa un ostacolo al sonno della donna. Salvador non reagisce bene alla confessione di Lope riguardante i suoi sentimenti per Maria. Simona impone alcune condizioni a don Carlos per continuare le lezioni. Lorenzo torna a La Promessa, scatenando nuovi conflitti con Elisa. Beatriz lascia la tenuta, mostrando il suo risentimento verso Martina.

Jana confida a Curro di essere sua sorella e di chiamarsi Marcos, lasciandolo sconvolto. Romulo assegna compiti al personale di servizio, mentre Salvador e Mauro si trovano coinvolti in una situazione delicata. Cruz fa il suo ritorno alla tenuta, portando con sé alcune sorprese che mettono in allarme Elisa e scatenano l'ira della baronessa. Manuel confronta Jana riguardo alla sua decisione di rinunciare alla Coppa Herzog, accusandola di codardia. Martina confessa i suoi sentimenti a Curro, ma viene ignorata a causa delle recenti rivelazioni di Jana.