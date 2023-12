La Promessa, le anticipazioni dall'11 al 15 dicembre 2023

Pia e Don Gregorio si trovano di fronte a un destino inaspettato: il matrimonio che presto li unirà. I marchesi, decisi a evitare uno scandalo, impongono ai due domestici di convolare a nozze. Il gesto nobile di Don Gregorio induce Pia a considerare l'opportunità di rivelargli finalmente la verità sul bambino che aspetta. Nonostante le buone intenzioni, la governante si sforza di pronunciare il nome del Barone, ma il passato continua a tormentarla.

L'ingresso di Elisa a La Promessa, dopo aver scoperto di essere l'erede del Barone, scatena l'ira di Lorenzo. Cruz assiste con orrore allo scontro tra i due. Anche se la marchesa cerca di riportare calma, chiedendo rispetto per le buone maniere, la baronessa è un osso duro e non perde occasione per ricordare alla padrona di casa la sua relazione passata con il marito.

Catalina e Martina, condizionate e coinvolte dall'arrivo di Elisa, cercano di scoprire i suoi veri intenti. La baronessa ammette di essere giunta alla tenuta per accaparrarsi l'eredità del Barone. Nel frattempo, Don Alonso è preoccupato, poiché le dichiarazioni della nobildonna minacciano la già precaria serenità familiare: chiede così l'aiuto di Romulo, il maggiordomo, per risolvere la situazione e liberarsi della sgradita new entry.

Martina e Catalina insistono nel consigliare a Manuel di allontanarsi da Jimena, sottolineando le continue menzogne della donna. Il marchese, però, si irrita per le insinuazioni. Catalina decide allora di muoversi in prima persona e affrontare Jimena apertamente, scatenando uno scontro duro.

Catalina si schiera dalla parte di Pia dopo l'affronto a Jimena: la ragazza dimostra solidarietà alla governante, soprattutto quando Pia annuncia il suo imminente matrimonio con Don Gregorio, proponendo una cerimonia semplice e senza fronzoli. La solidarietà tra le donne della tenuta si rafforza.