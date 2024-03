La Promessa, le anticipazioni dall'11 al 15 marzo 2024

Lope si impegna a mediare tra Salvador e Maria, cercando di persuaderli a rimandare il matrimonio fino a quando Salvador non si sentirà completamente guarito. Il suo timore è che Salvador stia precipitando troppo velocemente le nozze, senza aver superato appieno le sue sofferenze passate. Questo fretta, suggerisce Lope, potrebbe non essere la soluzione ideale per entrambi e sarebbe il caso di far prevalere il buon senso.

Lorenzo continua a tessere la sua tela per guadagnarsi la fiducia di Catalina. Il Conte riesce a recuperare la preziosa spilla appartenuta alla madre di Catalina, precedentemente rubata da Cruz, e la restituisce alla ragazza. Questo gesto fa avvicinare il Conte sempre più al suo obiettivo.

La preoccupazione di Manuel per i disagi che Jimena sta attraversando durante la gravidanza raggiunge un livello di ansia crescente. Deciso a garantirle il miglior supporto possibile, chiede a Jana di aiutare la moglie e di accompagnarla durante questo periodo delicato. Jana non può che essere infastidita della situazione, ma è comunque costretta ad accudire la sua principale rivale.

Simona e Candela proseguono le loro lezioni con Don Carlos, ma la prima non può fare a meno di notare il presunto interesse della seconda verso il nuovo insegnante. Convinta che Candela stia facendo un goffo tentativo di corteggiamento, Simona non nasconde la sua frustrazione per la situazione.

Curro informa Jana delle crescenti sospetti di Lorenzo riguardo alla persona che li ha visti baciarsi con Elisa, sottolineando il pericolo che il Conte rappresenta. Incoraggia dunque Jana a prestare massima attenzione e a evitare qualsiasi errore, poiché Lorenzo è un individuo estremamente pericoloso.