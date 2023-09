La promessa, le anticipazioni dall’11 al 15 settembre 2023

Gregorio viene incaricato da Alonso di mettere sotto torchio e minacciare la servitù affinché emerga la verità sulla spilla rubata. Avverte che se nessuno parlerà, chiederà ai signori di autorizzare la Guardia Civile a continuare le indagini sul furto. La pressione che sta esercitando crea un clima di crescente inquietudine tra i domestici.

Nel frattempo, Manuel continua a essere tormentato da un misterioso profumo di camomilla che sembra provenire da chissà dove. Jimena, approfittando della situazione, racconta a Manuel storie false sulla loro storia passata, cercando di oscurare la verità. La famiglia De Lujan trascorre l'intera giornata lontana da La Promessa per partecipare al funerale del barone De Linaja. Anche Petra e Padre Camilo partecipano alla funzione. La tensione è palpabile, con segreti e paure che tormentano tutti.

Jana, Teresa, Pia e Maria si riuniscono in un momento di condivisione e confidenza, rivivendo gli eventi drammatici della notte in cui il barone è morto. La verità che emerge è terribile: l'uomo aveva tentato di abusare di Teresa e Pia, e per salvarle, Pia lo aveva ucciso con una statuetta. Maria e Jana, entrando nella stanza, avevano trovato il cadavere e si erano ritrovate a dover affrontare una situazione terribile. Hanno deciso di inscenare una finta partenza del barone per Cordova, cercando di nascondere le prove del delitto. Jana e Pia hanno preso l'auto del barone e l'hanno lanciata in un crepaccio, insieme al corpo dell'uomo. Nel frattempo, Maria e Teresa hanno lavorato per cancellare ogni traccia del delitto in casa.

Pia confida a Jana di non aver abortito e svela la vera ragione per cui si trova a La Promessa: vuole ritrovare suo fratello Marcos, noto come Curro, e vendicare la morte di sua madre. Lorenzo è determinato a mettere le mani sull'eredità del barone, suscitando preoccupazioni tra Cruz e Alonso. Nel frattempo, Catalina inizia a indagare su padre Camilo e scopre che l'uomo non è realmente un prete. Decide di smascherare l'impostore, ma prima deve affrontare un altro mistero: come mai la spilla di sua madre è finita sul cappotto di una baronessa al funerale del barone.

Cruz concede a Gregorio la totale libertà nella gestione della servitù e l'autorizzazione a licenziare chiunque ritenga opportuno. Gregorio, tuttavia, mette subito in atto un piano per allontanare Jana dalla tenuta, usando metodi subdoli. Mentre pulisce la sala da fumo, Jana trova Curro, che soffre a causa di una spalla lussata. Lo aiuta a rimettere l'arto al suo posto e scopre che Curro ha numerose ferite sulla schiena, che sembrano essere il risultato di una partita di tennis con Lorenzo.

Jimena, nel frattempo, continua a manipolare i ricordi di Manuel, raccontandogli storie false sulla loro relazione passata. Candela aiuta Pia a vestirsi e a mantenere segreta la sua gravidanza. Mauro riceve l'incarico di distruggere tutto ciò che è presente nell'hangar dietro alla tenuta, ma Jana lo sorprende e riesce a salvare i progetti di Manuel. La tensione e le divisioni iniziano a emergere nella tenuta mentre i segreti vengono scoperti e la verità minaccia di venire a galla.