La Promessa, le anticipazioni dall'8 al 12 gennaio 2024

Ormai creduto morto da tutti - eccetto che da Maria -, Salvador fa incredibilmente ritorno a La Promessa, pur in condizioni molto critiche, da un'eccessiva magrezza alla perdita di vista a uno dei suoi occhi: sono diversi i personaggi disposto a stargli vicino per aiutarlo. Lope si troverà in forte imbarazzo nei confronti di Salvador: come comportarsi con Maria adesso che il suo amico è nuovamente a casa?

Curro si trova in uno stato ancor più critico: in lui regna la convinsione che Eugenia non sia la sua vera madre. Il giovane ha dunque un aspro scontro con SImona: quest'ultima gli dirà infatti che la donna che gli ha dato la vita è una certa Dolores, ex domestica della tenuta. Per Curro si tratterebbe di una verità insopportabile, e accusa in modo duro Simona di essere una bugiarda.

Cruz fatica a accettare l'audacia della Baronessa e di Lorenzo: i due l'hanno fatta sembrare instabile, alimentando addirittura sospetti su una loro relazione. La marchesa, travolta dalla rabbia, si trova incapace persino di lasciare la sua stanza. Nel frattempo, Salvador cerca di riappropriarsi della sua vita e del suo ruolo nella tenuta, ma è per lui difficile dimenticare le sofferenze vissute in guerra e il ricordo dei compagni caduti incombe in modo insistente.

Catalina è consapevole di essere una presenza preziosa per La Promessa, l'unica, nei fatti, capace di amministrare le finanze de La Promessa. Per tale motivo non vuole rinunciare al ruolo gestionale e, per questo, prima ha un confronto con il fratello, poi affronta a viso aperto suo padre, dicendo che in caso di perdita del suo ruolo è disposta ad abbandonare la tenuta per sempre: con le spalle al muro, Don Alonso accetta l'ultimatum della figlia.

Manuel si trova nell'impossibilità di accettare di essere stato ingannato e di aver sposato una donna che non ama veramente. Blanca, pronta a partire, e Don Romulo cercano di consolarlo. La fonte principale di nervosismo per il raggazzo è la distanza che si è creata tra lui e Jana: la giovane rifiuta categoricamente di riavviare una relazione con lui, ma gli concede un volo insieme. Tuttavia, il rischio di essere scoperti da Jimena mette i due ragazzi in una situazione delicata.