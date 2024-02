Leggiamo quali sono i punti salienti dei nuovi episodi de "La Promessa", la soap opera spagnola in onda su Canale 5 da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2024, a partire dalle 16.40. Manuel segue Don Pedro in Italia, portando via con sè, per un po', i suoi tormenti sentimentali. Beatriz, intanto, non ha alcuna intenzione di perdonare

La Promessa, le anticipazioni dal 19 al 23 febbraio 2024

Don Pedro invita Manuel a seguirlo in Italia per partecipare al suo progetto innovativo sugli aeroplani. Inizialmente il giovane si mostra titubante, ma vista la difficile situazione familiare, decide di accettare la proposta, vedendovi un'opportunità per allontanarsi in un solo colpo sia da Jimena che da Jana. Lope mostra segni di malessere e Jana si impegna al massimo per dargli supporto, mentre la causa del suo turbamento sembra essere Maria. Durante una cena, Don Lorenzo elogia le capacità gestionali di Catalina, lasciando la ragazza sorpresa e senza parole. Martina si trova alle prese con Beatriz, la quale sta mettendo in atto ogni strategia per screditarla presso gli abitanti de La Promessa, alimentando ulteriormente la rivalità tra le due. Catalina nutre dei sospetti riguardo alle vere intenzioni di Don Lorenzo, percependo una certa falsità nei suoi complimenti: decide quindi di confidarsi con Manuel, il quale coglie l'occasione per rivelarle la sua decisione di partire presto per Milano, desideroso di allontanarsi da Jimena e dai problemi familiari. Intanto Simona e Candela accolgono con entusiasmo l'arrivo di un nuovo insegnante. Martina tenta disperatamente di ottenere il perdono da parte di Beatriz, ma quest'ultima si dimostra irremovibile, palesando il proprio desiderio di vendetta. Catalina discute con Don Alonso i suoi dubbi riguardo a Don Lorenzo, mentre Simona e Candela iniziano le loro lezioni con il nuovo insegnante. Petra spiega a Teresa il legame profondo che la lega a Cruz, cercando di farle comprendere le proprie motivazioni e sentimenti. Lorenzo confida a Elisa di aver lusingato Catalina solo per ottenere il favore dei marchesi.

Dove vedere La Promessa in tv e in streaming (dal 19 al 23 febbraio)

Le nuove puntate della soap opera "La Promessa" vanno in onda da lunedì 19 venerdì 23 febbraio 2024, dalle 16.40 su Canale 5. Gli episodi della soap spagnola sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

