La Pupa e il Secchione, la finale stasera in tv: anticipazioni e concorrenti

Il gran finale de "La Pupa e il Secchione" ci aspetta oggi, venerdì 10 maggio su Italia 1: Enrico Papi conduce l'ultimo episodio del reality comedy prodotto da Endemol Shine Italy. In giuria troviamo, come sempre in questa edizione, Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo, che decideranno il destino delle quattro coppie rimaste.

Durante la serata, le coppie dovranno superare una serie di prove impegnative che metteranno alla prova le loro abilità e la loro versatilità. Tra queste, la Prova Fitness testerà la resistenza e l'agilità dei secchioni, mentre la prova di Riconoscimento Olfattivo solleciterà le capacità sensoriali delle pupe. In più, i secchioni dovranno dimostrare il proprio valore affrontando una prova esterna, ambientata a mare, mentre le pupe si cimenteranno nell'arte della recitazione imparando a memoria importanti poesie.

Spazio poi per Lo Zucca Quiz, dove una coppia sarà purtroppo destinata all'eliminazione, lasciando spazio a sole tre coppie, che avranno l'opportunità di accedere alle battute finali e contendersi l'ambito titolo. Le quattro coppie che troviamo ad inizio serata sono quelle composte da:

Anastasia Savarese (22 anni, da Rimini) e Federico Silvio Gorrino (27 anni, Torino)

Annalisa Saggese (21 anni, Roma) e Pietro Finucci (24 anni, Siena)

Camilla De Berardinis (19 anni, Pescara) e Andrea Valenza (23 anni, Vimercate)

Federica Della Volpe (22 anni, Napoli) e Simone Candido (21 anni, Manfredonia)

"La Pupa e il Secchione" è un programma di Andrea Boin, Andrea D’Asaro, Annalisa Fini, Fabrizio Gasparetto, Maria Grazia Giacente, Enrico Nocera. La regia è di Piergiorgio Camilli.