"La ragazza con il braccialetto", il film stasera in tv: trama e cast

Una ragazza di 16 anni è accusata di aver ucciso la sua migliore amica: dovrà affrontare un duro processo. Lo spunto per il film franco-belga "La ragazza con il braccialetto" (2019), in onda oggi, 4 luglio, dalle 21.20 su Rai 3, proviene da un lungometraggio argentino.

La ragazza con il braccialetto, trama e cast del film

Il film inizia con una scena felice, ambientata su una spiaggia dell'Atlantico in estate: una famiglia di quattro persone si diverte, quando improvvisamente due poliziotti si avvicinano e portano via la figlia maggiore di sedici anni, Lise Bataille. Lise è accusata di aver pugnalato a morte la sua migliore amica, Flora, il giorno dopo una festa organizzata da quest'ultima nella sua casa. Un balzo in avanti ci mostra Lise che ha appena conseguito il diploma di scuola superiore. Da due anni porta un braccialetto elettronico perchè è accusata di omicidio. Successivamente, il film si concentra sul processo in corte d'assise di Lise, che si svolge due anni dopo l'omicidio, al termine di un lungo periodo di indagini. Durante questo tempo, la giovane ha trascorso prima un periodo in prigione e poi è stata rilasciata sotto sorveglianza, con un braccialetto elettronico fissato a una delle sue caviglie. Lo spettatore, all'inizio, non sa se Lise sia colpevole o innocente, e la sua opinione è destinata a cambiare man mano che i diversi testimoni si succedono al banco dei testimoni. Nel corso del processo, vengono presentate diverse testimonianze che mettono in discussione il carattere di Lise, il suo rapporto con Flora e gli eventi che hanno preceduto l'omicidio. Ogni nuovo testimone aggiunge un pezzo al puzzle, facendo emergere una serie di dubbi e rivelazioni che complicano ulteriormente il quadro.

La narrazione de "La ragazza con il braccialetto" è costruita in modo tale da mantenere costantemente viva la tensione, con il pubblico che viene portato a mettere in discussione le proprie convinzioni su ciò che è realmente accaduto. Lise è ritratta come una ragazza normale, con i suoi sogni e le sue paure, ma la gravità dell'accusa la rende un personaggio contraddittorio. Il film, oltre a essere un thriller giudiziario, indaga su temi complessi come la giustizia, la verità e la percezione della colpevolezza. La componente emotiva cresce, portando lo spettatore a chiedersi fino all'ultimo istante quale sarà il verdetto finale e se la verità emergerà mai del tutto.

Remake del film argentino "Acusada", realizzato appena un anno prima, "La ragazza con il braccialetto" è diretto da Stéphane Demoustier. Nel cast troviamo: (attori e ruoli):

Melissa Guers (Lise Bataille)

Roschdy Zem (Bruno Bataille)

Anaïs Demoustier (avvocato generale)

Chiara Mastroianni (Céline Bataille)

Annie Mercier (avvocato di Lise)

Pascal Garbarini (Presidente del Tribunale)

Anne Paulicevich (Signora Dufour)

Xavier Maly (medico legale)

Vincent Colombe (esperto ADN)

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming

Il film "La ragazza con il braccialetto" va in onda oggi, giovedì 4 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

