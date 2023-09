La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la quindicesima puntata: le anticipazioni

Siamo ormai agli sgoccioli: oggi, 10 settembre 2023, su Canale 5 va in onda la penultima puntata della serie televisiva turca "La ragazza e l'ufficiale". Tre nuovi episodi che vedono i due protagonisti della vicenda, Seyit e Sura, legate rispettivamente a Murvet e Petro. I due uomini hanno però un brutto litigio, che potrebbe nuovamente ribaltare la situazione generale.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 10 settembre

Nel primo episodio della serata, crescono le tensioni tra Seyit ed Emine. La situazione si fa particolarmente critica quando l'uomo trascorre una giornata fuori casa, a Pera, dove lui ha preso una casa in affitto. Rientrano a casa tardi per la cena Emine litiga con Seyit e gli dice che Murvet non si trasferirà mai in un’altra abitazione. Seyit le volta le spalle e si ritira nella sua stanza: Murvet cerca di calmare la situazione chiedendo comprensione al suo sposo e specificando che la madre ha soltanto paura della solitudine. Seyit le confida il suo sogno: aprire un ristorante capace di offrire i piatti della sua terra e di ospitare tutti i profughi. Il discorso dell'uomo esalta l'umile gente di Pera, che ha perso tutto e ha bisogno di speranza.

Nel secondo episodio della serata, Seyit viene a sapere da Sabri che Petro e Sura si sono fidanzati e attaccare il rivale in amore. Nel frattempo Lutfu bussa alla porta: Celil è ferito e ha bisogno di aiuto. Ayse non gradisce l'atteggiamento premuroso di Seyit verso Murvet e convince Hakki a portarla a trovare suo padre; successivamente dice a Guzide che Celil è tornato ed è ferito.

Nel terzo episodio della serata (e quarantatreesimo in generale) Guzide è molto angosciata e vorrebbe dissuadere Yahya dal partire per Ankara. Poco dopo Ayse rivela a Murvet che Seyit ha generato una rissa con Petro: la reazione di Murvet sarà di grande collera. Alya è adesso pronta a vendicare suo fratello, con l'aiuto di Petro, che vuole però in cambio la lettera che Billy nasconde. Quest’ultimo prima di morire gliela dà e Alya corre da Seyit.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La quindicesima puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, domenica 10 settembre 2023, dalle 21.50 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.