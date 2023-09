La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la quattordicesima puntata: le anticipazioni

Canale 5 trasmette oggi, 3 settembre 2023, due nuovi episodi della serie televisiva "La ragazza e l'ufficiale", in onda su Canale 5 dalle 21.50. Sura irrompe durante la cerimonia e immediato si manifesta il caos: mentre i neosposi sembrano già in crisi, Petro cerca l'affondo e chiede a Sura di sposarlo.

Nel primo episodio della serata, durante la cerimonia di nozze tra Seyit e Murvet fa il suo ingresso Sura. Pur condizionato da una serie di eventi non sempre lieti, il matrimonio subisce uno scossone e l'atmosfera generale è surriscaldata, rischiando di provocare anche derive drammatiche. Kurt si avvia a scappare via insieme a Murvet, ma particolarmente scossa per il clima rovente, la ragazza preferirebbe fermarsi, riprendere fiato e meditare; Seyit la riaccompagna dunque a casa della madre. Quella che doveva essere una notte memorabile si trasforma per Murvet in un momento di grande solitudine, assediata dai tormenti del passato di Kurt Seyit, complesso e a quanto pare non semplice da scalfire. Murvet dice successivamente a Seyit che non ha intenzione di lasciare la casa di famiglia; il giovane uomo prova a venirle incontro e si trasferisce lì anche lui. Petro, dal canto suo, non può ignorare lo stato d'animo di Sura e decide di proporle una vacanza capace di alleviare le recente delusioni e, se possibile, di farle vedere il futuro in una nuova prospettiva.

Nel secondo episodio della serata - e quarantesimo in assoluto - Kurt Seyit palesa in modo evidente la suoi tormenti e decide di lasciare Murvet: nate sotto una cattiva stella, le nozze tra i due sono state vittime della relazione tra Seyit e Sura: la stessa Murvet si accorge di non poter fare nessun affidamento dell'uomo che ha sposato e, i due, non riescono a trovare soddisfacenti punti di accordo. Kurt Seyit stacca la spina e si reca in Anatolia per addestrare i combattenti per la libertà. Nel frattempo vediamo Petro in compagnia di Sura in una splendida villa, dove ha l'opportunità di chiedere la sua mano. La reazione della protagonista è tutt'altro che entusiasta: l'indifferenza è dovuta alla presenza di Seyit, ad un sentimento che non riesce a superare.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La quattordicesima puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, domenica 3 settembre 2023, dalle 21.50 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.