La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la tredicesima puntata: le anticipazioni

A partire da oggi, 27 agosto 2023, la serie televisiva "La ragazza e l'ufficiale" va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.50, lasciando così ulteriore spazio a "Paperissima Sprint Estate", limitandosi a due soli episodi. Non mancano, comunque, le emozioni e i colpi di scena: il matrimonio tra Kurt Seyit e Murvet si avvicina: Sura viene a sapere dell'avvenimento quando è forse troppo tardi per fermare il suo amato.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 27 agosto

Nel primo episodio della serata, Kurt Seyit chiede a Emine la mano di Murvet, ma in cambio riceve un netto rifiuto, capace di ferire il giovane uomo, che subito dopo si sfoga parlando con Celil, che cerca di calmarlo. La notizia si diffonde rapidamente: prima arriva alle orecchie di Binnaz, Ali e Alya; poi quest'ultima si precipita da Sura per condividere anche con lei. Nel frattempo, Binnaz cerca di convincere Emine a tornare a Pera: la sua speranza è quella che suo figlio faccia una richiesta di matrimonio tradizionale per Ayse. Sura incontra intanto un giovane francese di nome Serge, che resta molto colpito dalla ragazza, sostenendo che assomigli tantissimo alla sua defunta moglie. Valentina la esorta a incontrare nuovamente Serge, mentre si parla molto del fidanzamento di Hakki con Aysha. Kurt e Lutfu si incontrano con Burhan.

Nel secondo episodio della serata, in una sparatoria con le guardie, Burhan viene ucciso e Kurt rimane gravemente ferito. Portato a casa da Lutfu, il protagonista riceve le cure e le attenzioni di Murvet. Nel frattempo, Petro seduce Alya, ma quest'ultima scopre la sua connessione con il capitano William. Poco dopo Alya informa Kurt sulla posizione del nascondiglio di Petro: i due si recano proprio lì per prendere il bottino custodito. Guzide va segretamente a trovare Celil, ma, oltre a essere intercettata da Ayse, è vittima di una tragedia: viene coinvolta in un incidente nel quale perde il bambino che aveva in grembo. Nel frattempo Emine, dopo tante insistenze ricevute, acconsente a dare la mano di Murvet a Seyit. Il giorno delle nozze tra Murvet e Kurt Seyit è finalmente arrivato. Pur in grande ritardo, Sura scopre la verità sull'imminente matrimonio e corre all'hotel, solo per vedere Kurt Seyit sposare Murvet.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La tredicesima puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, domenica 27 agosto 2023, dalle 21.50 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.