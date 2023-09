La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

La serie turca "La ragazza e l'ufficiale" ha attraversato per intero l'estate italiana, nel corso di sedici appuntamenti, l'ultimo dei quali va in onda oggi, 17 settembre 2023, dalle 21.30 su Canale 5. I tre episodi conclusivi chiudono per sempre le vicende su Sura e Seyit che sembrano ormai lontanissimo. I tanti personaggi vivranno ultime e tese vicissitudini prima di approdare alla parola "Fine".

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 17 settembre

Nel primo episodio della serata, dopo aver ucciso Billy, Alya si rivolge a Seyit per essere aiutata: Emine intercetta la loro conversazione e si offre di ospitare la ragazza. I soldati si sono però messi alla ricerca di Alya e perquisiscono l'albergo. Nel trambusto Ali viene schiaffeggiato e Sabri viene portato via, reo di aver difeso Alya. Il comandante lancia così un ultimatum: o gli consegneranno Alya oppure non rivedranno il bambino. Ali e Yahya cercano Seyit. Ali scopre che Emine ha dato rifugio ad Alya; Yahya trova Seyit in lavanderia: i due decidono di unire le forze per liberare Sabri. Mentre Ali, Yahya e la famiglia restano in hotel, Seyit e Yahya entrano in azione.

Alya viene catturata dai soldati appostati al molo e condotta da Petro, che vuole utilizzarla come merce di scambio: lui è disposto a liberarla, purché venga lasciato libero di uscire dal paese. I soldati continuano a cercare Seyit, affranto per la partenza di Sura. Intanto Murvet e i suoi familiari scappano a Pera, nell’hotel; qui arriva anche Cecil, in compagnia di Tina: quest'ultima è a conoscenza di un importante segreto. Mentre Alya continua ad essere ostaggio di Petro, tutti sono preoccupati per il proprio destino.

Tornato in albergo, Seyit viene accolto da Murvet, che nel frattempo ha lasciato la casa, minacciata dalla perquisizione dei soldato. Alya viene ritrovata al porto e Yaver la porta da Petro. Seyit ha intanto scoperto le trame del suo ex amico e studiando il quadro generale riesce a scovare il suo nascondiglio: si appresta adesso a vendicarsi. Quando Guzide, credendo che Yahya sia partito per Ankara, chiede a Celil di fuggire insieme, Yahya li intercetta e decide di togliersi la vita. Dopo un salto temporale, vediamo la Turchia libera dagli inglesi. La serie si chiude illustrandoci in breve il destino di diversi personaggi.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La sedicesima e ultima puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, domenica 17 settembre 2023, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.