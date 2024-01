La Rai chiude il programma di Nunzia De Girolamo

Questa volta sarebbe ufficiale: il programma di Nunzia De Girolamo è pronto a chiudere. Altre due puntate e poi "Avanti popolo", la trasmissione condotta dalla giornalista nella prima serata di Rai Tre, avrà uno stop. Secondo Repubblica infatti lo show sarebbe troppo costoso - circa duecentomila euro a puntata - per quanto poco viene seguito. Lo share medio oscilla infatti tra il 2 e il 3 per cento.

Sembra infatti che la pausa prevista per il festival di Sanremo, che in un primo momento era considerata temporanea, diventerà invece definitiva. Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda ieri sera, Avanti popolo ha raccolto davanti al video appena 473mila spettatori (2.9% di share). Inaugurato ad inizio stagione, lo show ha trattato "l'attualità, la quotidianità, con i suoi temi e problemi da affrontare ogni giorno, discussi in studio dal popolo, protagonista indiscusso della trasmissione: quello che ha fatto la storia, ma anche quello che l'ha subita", ha spiegato De Girolamo a inizio stagione.