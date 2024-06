"La rosa della vendetta", stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Parte oggi, 7 giugno 2024, dalle 21.25 su Canale 5, una nuova serie dal titolo "La rosa della vendetta". Di produzione turca, ha come protagonista un volto ben noto al pubblico della rete: parliamo di Murat Unalmis, il Demir di "Terra amara". Una storia di vendetta e di passioni, destinata ad accompagnare il pubblico televisivo lungo tutta l'estate 2024.

La rosa della vendetta, anticipazioni della prima puntata

Gulcemal è un uomo consumato dalla sete di vendetta contro la donna che lo ha messo al mondo solo per poi abbandonarlo insieme a suo padre, scappando con un altro uomo. Bellissima, sua madre era una figura distante e fredda, incapace di mostrare affetto o calore ai propri figli: il suo volto era sempre velato di tristezza. Quando trovò un nuovo amore, non esitò a lasciare tutto alle spalle. Il padre di Gulcemal, devastato dal dolore, si tolse la vita, lasciando Gulcemal e sua sorella completamente soli.

Accecato dall'odio, Gulcemal commise un omicidio, uccidendo l’uomo con cui sua madre era scappata. Lei, in preda alla rabbia, lo maledisse, predicendo che nessuna donna lo avrebbe mai amato e che avrebbe desiderato non averlo mai messo al mondo. Ora Gulcemal è un uomo adulto, fortericco e spietato, determinato a ritrovare sua madre Zafer, e a vendicarsi. Nel suo percorso di vendetta, si pone l'obiettivo di convincere il maestro tessitore a lavorare per lui, ignaro che dietro quel ruolo si cela Deva. Quando Deva riconosce Gulcemal come l'uomo che l'aveva spinta nel lago, lo ferisce con delle forbici. Ma il protagonista non si lascia intimorire e le concede solo tre giorni per rinunciare al suo lavoro con Zafer e passare dalla sua parte.

Gulendam è intanto sconvolta dalla scoperta di essere incinta di Mert, il fidanzato di Deva, che conosce appena. Quando riesce a parlare con Mert, lui le intima di sparire dalla sua vita, rivelando che quella notte era ubriaco e non intende prendersi responsabilità. Poco dopo, Gulendam viene investita da un'auto e Gulcemal, preoccupato per la sorella, la porta in ospedale. Qui, scopre che le ferite sono lievi, ma che la sorella è incinta. Furioso, incarica i suoi uomini di trovare il padre del bambino.

Mert viene catturato e portato davanti a Gulcemal, che lo obbliga a sposare Gulendam se vuole salvare la sua vita. Il matrimonio viene celebrato subito e i due partono per la luna di miele, lasciando Deva preoccupata per la sparizione improvvisa del suo fidanzato. Gulcemal decide di rapire Deva e il padre di quest'ultima, Ibrahim, aprendo un nuovo capitolo di sofferenza e coercizione.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 7 giugno 2024)

La prima puntata di "La rosa della vendetta" va in onda mercoledì 7 giugno 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV