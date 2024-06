"La rosa della vendetta", stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Scopriamo come si evolvono le vicende dei personaggi della fiction "La rosa della vendetta" in onda oggi, 28 giugno 2024, dalle 21.25 su Canale 5. A partire dalla scorsa settimana, la rete trasmette due episodi per volta della serie di produzione turca, quando il piano iniziale ne prevedeva invece tre per serata. A seguire viene trasmessa una puntata della serie "Station 19".

La rosa della vendetta, anticipazioni della quarta puntata

Nella nuova puntata de "La Rosa della Vendetta", Mert, ormai consapevole di essere in una situazione senza via di fuga, decide di affrontare Gulendam con franchezza. Le confessa che i suoi sentimenti per lei non sono mai esistiti e che non potrà mai amarla. Devastata, Gulendam promette comunque di aiutarlo a scappare lontano, in un luogo sicuro dove nemmeno suo fratello Gulcemal potrà trovarlo. Mert, sospettoso delle sue intenzioni, le chiede il motivo di tale gesto e lei gli dice che sa che prima o poi fuggirebbe comunque e che preferisce aiutarlo ora e gli chiede soltanto di mantenere i contatti per il bene del loro figlio. Contemporaneamente, Gulcemal realizza il desiderio di Deva di visitare suo padre in ospedale. Dopo l'incontro, le rivela di aver fatto un giuramento: se entro la sera successiva non accetterà di lavorare per lui di sua spontanea volontà, le permetterà di andarsene. Arman si reca da Gulcemal per cercare risposte sul legame che lo unisce a sua madre. Gulcemal, invece di rispondere, gli propone di incontrarsi sempre in riva al lago come amici, come fratelli, indipendentemente dagli eventi futuri.

Arman, determinato a scoprire la verità, si cala nei ricordi del passato di Zafer, scoprendo delle fotografie che ritraggono sua madre con due bambini sconosciuti. La curiosità e l'angoscia lo spingono a indagare più a fondo. A casa di Gulcemal, durante una cena d'affari con dei soci italiani, fanno il loro ingresso Zafer e Ipek. Quest'ultimo implora la sorella di lasciare la casa di Gulcemal, ma Deva, sotto lo sguardo attonito della sorella, dichiara di essere rimasta volontariamente. Non appena Zafer e Ipek se ne vanno, arrivano Mert e Gulendam. Gulendam, profondamente scossa da un recente incidente, implora l'aiuto di suo fratello. La rabbia di Gulcemal esplode contro Mert, accusandolo di non aver protetto la sorella e il loro bambino. Una sconvolta Deva scopre a questo punto che Mert è sposato con Gulendam e che i due aspettano un figlio. Ripresasi da uno svenimento, Deva ha un confronto con Gulcemal, che le confida dettagli dolorosi della sua infanzia complicata.

Dove vederlo in tv e in streaming (28 giugno 2024)

La quarta puntata di "La rosa della vendetta" va in onda venerdì 28 giugno 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

