"La rosa della vendetta", stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana, va in onda oggi, 14 giugno 2024, dalle 21.25 su Canale 5, la seconda puntata de "La rosa della vendetta", serie turca interpretata da Murat Unalmis (già celebre Demir di "Terra amara"). In una trama piena di intrighi, tradimenti e rivelazioni inattese, la vendetta e l’amore si mescolano in un crescendo di emozioni e i personaggi sono costantemente messi alla prova.

La rosa della vendetta, anticipazioni della seconda puntata

Gulcemal ha azionato la sua terribile strategia di vendetta: prima abbimo visto il rapimento di Deva; adesso il protagonista fa catturare anche la figlia dell'uomo, Deva. Quest'ultima trovando il padre ferito e dolorante a causa delle percosse subite, implora pietà, chiedendo di tenere lei come prigioniera e di lasciare suo padre libero.

La sorella di Deva, Ipek, è in preda alla disperazione per la scomparsa dei suoi cari, ma Zafer le impedisce di denunciare la loro scomparsa alla polizia. In un gesto forte e calcolato, Zafer ordina ai suoi uomini di incendiare il laboratorio di Ibrahim, cercando di far ricadere la colpa su Gulcemal. Le percosse subite e il dolore di vedere sua figlia prigioniera di un uomo malvagio portano Ibrahim a un malore, che lo costringe al ricovero. Gulendam rivela a Mert di sapere che lui l'ha sposata sotto ricatto di suo fratello Gulcemal, e che stava per sposare un'altra donna; anche se poi ha scelto di restare con lui per il bene del bambino che aspettano insieme. Mert, a sua volta, confida a Gulendam di aver sofferto crescendo in orfanotrofio.

Deva, esasperata dalla prigionia, urla contro Gulcemal dicendo che nessuna donna potrebbe mai volerlo al suo fianco. Quando Deva sviene, Gulcemal nota una voglia sul suo polso, la stessa che aveva visto anni prima su una bambina che, quando era povero e appena uscito dal riformatorio, gli aveva offerto del cibo.

Armagan si presenta alla residenza di Gulcemal con l'intenzione di riportare Deva a casa. Gulcemal accetta, ma solo a patto che si sfidino a una partita a scacchi. Intanto Zafer, informato da Ipek, si reca immediatamente alla residenza di Gulcemal: ne nasce un duro scontro verbale, durante il quale emergono sentimenti di disprezzo e vecchie ferite mai sanate. In un momento di relativa tregua, Gulcemal concede a Zafer un breve incontro con Deva. In tale circostanza Zafer rivela a Deva che suo padre è in fin di vita in ospedale e che Gulcemal, ossessionato da lei, ha incendiato la loro casa e il laboratorio; le consegna, dunque, una pistola per difendersi. In un gesto disperato, Deva dà fuoco alla casa di Gulcemal e riesce a fuggire, ma nella fuga si rompe una caviglia. Ipek decide di denunciare la scomparsa della sorella alla polizia, cercando di mettere fine a questo ciclo di violenza.

Dove vederlo in tv e in streaming (14 giugno 2024)

La seconda puntata di "La rosa della vendetta" va in onda venerdì 14 giugno 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera