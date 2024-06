"La rosa della vendetta", stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Terzo appuntamento con "La rosa della vendetta" in onda oggi, 21 giugno 2024, dalle 21.25 su Canale 5. A partire da questa sera, la serie turca interpretata da Murat Unalmis presenta una importante novità: saranno due per volta gli episodi trasmessi e non più tre, come inizialmente previsto. A seguire la rete propone una puntata inedita della soap "My Home My Destiny".

La rosa della vendetta, anticipazioni della terza puntata

Con una caviglia fratturata, Deva tenta di scappare attraverso il bosco, inseguita da Gulcemal. Sebbene riesca a raggiungerla, lei lo spara al petto. Ma lui decide di non abbandonarla e la conduce al suo rifugio di caccia che possiede. Lì, cerca di sistemarle la caviglia rotta, mentre le chiede di premere sulla sua ferita per evitare di dissanguarsi.

Ipek si reca intanto con la polizia a casa di Gulcemal. I poliziotti, però, senza mandato non possono entrare. Dopo un attimo di esitazione, Ipek decide di andare a cercare aiuto: Gulcemal, non volendo attirare l'attenzione della polizia andando in ospedale, si fa operare a casa senza anestesia. Deva, costretta da Gulcemal, si prende cura di lui fino a quando non inizia a riprendersi.

Zafer è furiosa con Gulcemal, accusandolo di averle sottratto i suoi migliori clienti. Deva, nel frattempo, si rifiuta di mangiare; Gulcemal insiste e Deva, in lacrime, gli racconta che, a soli quattro anni, sua madre aveva cucinato per lei prima di andare ad aprire la porta e non tornare mai più. Poco dopo, sua madre fu trovata morta, e da allora Deva ha deciso di non mangiare più il menemen, lo stesso piatto preparato da Gulcemal.

Mert riesce a mettersi in contatto con un amico che lo aggiorna sugli avvenimenti recenti: l'incendio doloso della casa e del laboratorio, Deva prigioniera di un uomo ricco e crudele, l'infarto di Ibrahim. Mert, consapevole della sua situazione senza via di scampo, parla apertamente con Gulendam, dicendole che non la ama. Lei, piangendo, gli promette di aiutarlo a fuggire lontano, in un luogo dove neanche Gulcemal potrà trovarlo. Gulendam gli dice che sa che prima o poi sarebbe fuggito comunque e che preferisce aiutarlo ora e gli chiede soltanto di mantenere i contatti per il bene del loro figlio.

Gulcemal esaudisce il desiderio di Deva di rivedere suo padre in ospedale, dicendole che la lascerà andare via. Arman visita Gulcemal per chiedergli quale sia il suo legame con sua madre. Gulcemal non risponde direttamente, ma gli suggerisce di incontrarsi sempre in riva al lago qualunque cosa accada.

Dove vederlo in tv e in streaming (21 giugno 2024)

La terza puntata di "La rosa della vendetta" va in onda venerdì 21 giugno 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

