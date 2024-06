La rosa della vendetta: quante puntate sono e quando finisce

L'estate 2024 di Canale 5 sarà settimanalmente dominata dalla messa in onda della serie di produzione turca "La rosa della vendetta". In onda il venerdì in prima serata, a partire dal 7 giugno, ha come biglietto da visita principale un protagonista ben noto ai telespettatori della rete: ad interpretare Gulcemal troviamo Murat Unalmis, meglio conosciuto come il Demir di "Terra amara". Scopriamo, di seguito, da quante puntate (con relative date di messa in onda) è composta questa serie.

Quante puntate sono e quando finisce "La rosa della vendetta"

"La rosa della vendetta" è una serie televisiva che evidenzia - semmai ce ne fosse stato ancora bisogno - il rapporto instaurato nel corso degli ultimi anni tra le reti Mediaset e la serialità turca: il caso più evidente è ovviamente quello della soap opera "Terra amara", che fa segnare sabato 8 giugno la sua definitiva conclusione. Non a caso si cita uno dei più clamorosi successi di Canale 5 degli ultimi anni: è proprio da "Terra amara" che proviene il protagonista de "La rosa della vendetta": parliamo di Murat Unalmis, che nella soap opera di culto ha interpretato l'indimenticato Demir Yaman.

"La rosa della vendetta" segue un uomo di nome Gulcemal, che sembra avere come scopo principale quello di vendicarsi contro la donna che lo ha messo al mondo, per poi abbandonare lui, la sorella minore e suo padre: il tutto per rifarsi una vita con un altro uomo. Poco dopo quell'evento il padre di Gulcemal si suicidò e le cose precipitarono irrimediabilmente: un furioso Gulcemal uccise l'amante di sua madre.

Tornando all'oggi, ritroviamo un potente e spietato Gulcemal che, nonostante sia diventato adesso un uomo ricco, non ha mai superato quel trauma. Il protagonista torna dunque a Bursa, in cerca di sua madre. Cosa ne sarà di sua madre Zafer? Quali altri eventi busseranno alla porta di Gulcemal? L'incontro con la misteriosa Deva potrebbe cambiare le carte in tavola.

In onda su Canale 5 a partire da venerdì 7 giugno, "La rosa della vendetta" è una serie televisiva destinata a monopolizzare l'attenzione del pubblico di Canale 5 per tutta l'estate del 2024. Ma da quante puntate è composta questa fiction e quando finisce? Ebbene, a tal proposito è necessario fare un po' di ordine: in patria la serie è andata in onda dal 6 aprile al 13 luglio, nel corso di 13 puntate di circa 130 minuti ciascuna. Come quasi sempre capita, i prodotti provenienti dalla Turchia vengono in altre nazioni resi più brevi e nel caso specifico la serie è formata da un totale di 40 episodi. Canale 5 trasmetterà tre episodi per volta e secondo le iniziali intenzioni il calendario della fiction dovrebbe essere così strutturato:

Prima puntata: venerdì 7 giugno

Seconda puntata: venerdì 14 giugno

Terza puntata: venerdì 21 giugno

Quarta puntata: venerdì 28 giugno

Quinta puntata: venerdì 5 luglio

Sesta puntata: venerdì 12 luglio

Settima puntata: venerdì 19 luglio

Ottava puntata: venerdì 26 luglio

Nona puntata: venerdì 2 agosto

Decima puntata: venerdì 9 agosto

Undicesima puntata: venerdì 16 agosto

Dodicesima puntata: venerdì 23 agosto

Tredicesima puntata: venerdì 30 agosto

Proprio come in patria, in tal modo la serie sarebbe dunque composta da un totale di tredici appuntamenti, trasmessi nel corso di altrettanti venerdì sera. Ma occhio alle frequenti modifiche di palinsesto, ormai all'ordine del giorno. La data di chiusura e/o i giorni della messa in onda potrebbero subire delle variazioni.

Stasera e domani in TV