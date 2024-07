"La rosa della vendetta", stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Leggiamo le trame della nuova puntata della fiction turca "La rosa della vendetta", in onda su Canale 5 oggi, 5 luglio 2024, dalle 21.25. Nei due episodi inediti, Deva rifiuta le scuse di Mert e, constatata l'aggressività di Gulcemal, prepara un piano di fuga. Ma gli uomini di Zafer sono in agguato.

La rosa della vendetta, anticipazioni della quinta puntata

Nella nuova puntata di "La rosa della vendetta" Mert si ritrova a implorare Deva di perdonarlo per la sua infedeltà con Gulendam, che lo ha portato alla successiva fuga insieme a lei. Una ferita e decisa Deva rifiuta le scuse e si dirige da Gulcemal con l'intento di rivelargli che Mert è il suo ex fidanzato. Una volta giunta da Gulcemal, lo trova mentre sta minacciando aspramente Semih, incaricato di ritrovare i ragazzi che hanno rubato la borsa di Gulendam. Spaventata dalla sua aggressività, la ragazza decide di non parlare e pianifica invece una nuova fuga. Riesce a convincere Gulcemal a permetterle di visitare suo padre in ospedale, ma lui le impone, in cambio, di accompagnarlo alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco. Deva, con un tono ironico, accetta. In ospedale, le parole del padre Ibrahim la sconvolgono: le chiede di restare nella casa di Gulcemal. Armagan le promette di portarla via personalmente, ma le chiede di pazientare ancora un giorno.

Zafer partecipa alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco, e poco dopo arrivano anche Deva e Gulcemal. Preoccupata per la sua reputazione, Zafer proibisce al figlio di rivelare la loro parentela, presentandosi agli ospiti senza menzionare l'identità della madre. Armagan organizza un piano con un complice per aiutare Deva a fuggire dalla villa di Gulcemal. Arriva il giorno della fuga: Mert tenta un ultimo confronto con Deva, ma lei rifiuta di perdonarlo. La ragazza riesce poi a scappare e raggiunge l'auto del complice di Armagan. Ma non tutto fila liscio: gli uomini di Zafer li raggiungono e sequestrano Deva. Zafer rivela a Mert il suo piano per telefono, senza sapere che Armagan sta ascoltando la conversazione. Intanto Gulcemal trova i ragazzi che hanno rubato la borsa di Gulendam.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 luglio 2024)

La quinta puntata di "La rosa della vendetta" va in onda venerdì 5 luglio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani ser