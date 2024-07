"La rosa della vendetta", stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

La fiction turca "La rosa della vendetta" va in onda su Canale 5 oggi, 12 luglio 2024, dalle 21.25, con i due episodi inediti che completano la prima stagione. L'idea iniziale della rete era quella di trasmettere l'intera serie, formata da due stagioni, nel corso della corrente estate. Terminata la prima stagione, "La rosa della vendetta" andrà invece in vacanza: dato il buon riscontro di pubblico, Canale 5 ha deciso di sfruttare l'onda del successo e trasmettere i restanti episodi a partire dal mese di settembre, in modo da garantire la visione del prodotto anche a tutti i telespettatori che andranno in vacanza.

La rosa della vendetta, anticipazioni della sesta puntata

Nell'ultima puntata della prima stagione di "La rosa della vendetta", si svela un segreto sconvolgente: Armagan scopre che Gulcemal è in realtà suo fratello, ma erroneamente crede che sia figlio di suo padre. Intanto Zafer lo sorprende e lo obbliga a salire in macchina con Emrullah, portandolo all'aeroporto con l'intenzione di mandarlo a Londra. Seguendo l'allarme lanciato da Deva, Gulcemal e Vefa si dirigono verso il luogo indicato dal telefono e trovano il nascondiglio. Qui gli uomini di Zafer, vedendo che Deva non si riprende, decidono di seppellirla, affermando che è fuggita. Zafer aveva dato ordine di lasciarla scappare senza farle del male.

Mentre stanno per seppellire la ragazza, Vefa e Gulcemal arrivano e, disarmando gli uomini, salvano Deva. Lei si riprende e supplica Gulcemal di riportarla a casa senza cercare vendetta. Ipek rivela a suo padre Ibrahim che la loro casa è stata distrutta da un incendio.

Nella sua stanza, Deva aspetta Gulcemal, ma lui desiste e non va a farle visita. Entra invece Mert, che le confessa di amarla ancora: in risposta Deva lo respinge duramente e lo manda via. Mert, allora, si dirige verso la stanza di Gulendam. Gulcemal, intanto, è afflitto perché crede di essere stato tradito da Deva e medita sulla vendetta. Zafer racconta alla sua assistente Fatos la storia del suo matrimonio forzato con Saim e della nascita di Gulcemal e Gulendam, spiegando che non è mai riuscita ad amarli nonostante i suoi sforzi.

Deva, incapace di dormire, esce a fare una passeggiata in giardino e trova madre Gara con Canan e la figlia Narin in una tenda, intente a leggere "La Bella e la Bestia". Deva si offre di leggere lei la storia, ma cambia il finale, raccontando la sua storia con Gulcemal. Quest'ultimo, nascosto fuori dalla tenda, ascolta tutto.

Dove vederlo in tv e in streaming (12 luglio 2024)

La sesta puntata di "La rosa della vendetta" va in onda venerdì 12 luglio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

