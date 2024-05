La ruota della fortuna, la nuova edizione con Gerry Scotti da oggi in tv: anticipazioni, novità, come funziona

Il celeberrimo game show televisivo "La ruota della fortuna" torna oggi, 6 maggio 2024, dal lunedì al venerdì su Canale 5. Questo revival celebra il centenario della nascita di Mika Bongiorno, colui che in Italia portò al successo il programma, ed è condotto da Gerry Scotti, tra i volti più amati della tv di casa nostra. Leggiamo le regole e le curiosità dello show.

La ruota della fortuna, le anticipazioni

Mediaset celebra il centenario della nascita di Mike Bongiorno (26 maggio 1924) con una nuova edizione de “La ruota della fortuna” condotta da Gerry Scotti, il presentatore considerato da Mike stesso il suo erede televisivo. Il game show, basato sul format internazionale “Wheel of Fortune”, è stato un pilastro della televisione italiana, con Bongiorno alla conduzione per quattordici edizioni e un totale di 3125 puntate. Canale 5 trasmette questa nuova edizione ogni giorno alle 18.45 per tutto il mese di maggio.

"La ruota della fortuna" è un programma di successo internazionale, che dopo il debutto negli Stati Uniti (1975) è stato trasmesso in circa 60 paesi. In Italia, "La ruota della fortuna" è stata introdotta nel 1987 da Augusto Mondelli su Odeon Tv e successivamente condotta da Mike Bongiorno su Canale 5 dal 1989, diventando un appuntamento fisso della preserale. Oltre a Gerry Scotti, il programma è stato condotto anche da Enrico Papi nel periodo 2007-200,9 su Italia 1.

In questa nuova versione italiana, prodotta da RTI con Endemol Shine Italy, Gerry Scotti gestisce il tabellone affiancato da Samira Lui, ex concorrente del Grande Fratello, che fornisce curiosità sugli argomenti trattati.

Il gioco si svolge in cinque round regolari, durante i quali i concorrenti possono richiedere consonanti o comprare vocali. Ogni round è caratterizzato da spicchi della ruota contrassegnati da premi in denaro, jolly o penalità come la “Bancarotta” e il “Passa”. Ci sono anche spicchi “speciali” nei terzo e quarto round, come quello del “mistero” e quello “express”. I round veloci sono a tema, con una frase da indovinare su argomenti vari. Il campione con il montepremi più alto accede alla ruota finale, dove ha 15 secondi per indovinare una frase misteriosa e vincere, tra le varie opzioni, anche un’automobile.

La nuova versione de "La ruota della fortuna" si propone di continuare il successo del format, facendolo conoscere anche alle nuove generazioni e portando avanti, in tal modo, il ricordo di Mike Bongiorno, una delle icone per eccellenza della televisione italiana.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (dal 6 maggio)

La nuova edizione de "La ruota della fortuna" va in onda a partire da lunedì 6 maggio 2024, dalle 18.45 su Canale 5. Il programma condotto da Gerry Scotti è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sul sito ufficiale del canale

Stasera e domani in TV