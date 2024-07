"La scelta - The Choice", stasera in tv il film tratto dal romanzo di Nicholas Sparks: trama e cast

Va in onda oggi, 2 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5, il film “La scelta - The Choice". Uscito nel 2016, il lungometraggio è tratto da un libro di successo firmato da Nicholas Sparks, nome molto caro alla narrativa rosa contemporanea. Una storia d'amore ricca di insidie interpretata da Benjamin Walker e Teresa Palmer.

"La scelta - The Choice": trama e curiosità

Il film inizia sette anni prima degli eventi attuali della storia. Travis Shaw è un giovane e affascinante uomo che attira l'attenzione di tutte le donne. Al momento frequenta casualmente una ragazza di nome Monica. Una sera Travis fa la conoscenza della sua nuova vicina, Gabby Holland, che fin dal principio critica i suoi metodi di buon vicinato. La donna sembra essere l'unica a non cadere sotto il fascino di Travis, anche se sua sorella Stephanie si rende conto che lui è interessato a lei. Gabby lavora come medico in ospedale, mentre Travis lavora con suo padre, il dottor Shep, nella clinica veterinaria. Travis e Monica si trovano a una fiera insieme, quando incontrano Gabby e il suo fidanzato Ryan. Con il passare del tempo, Travis e Gabby sviluppano un'amicizia mentre lui la invita a partecipare alle uscite con i suoi amici al lago, fino a quando i due non riescono a nascondere la loro attrazione reciproca e iniziano a baciarsi, finendo per fare l'amore. Quando Ryan ritorna da un suo viaggio, ricomincia a trascorrere tempo con Gabby, lasciando Travis sconvolto. Travis confessa a Gabby quanto la ama, ma sa di non poterla separare da Ryan. A lungo confusa e indecisa, Gabby decide di accettare la proposta di matrimonio di Travis: la storia fa un balzo in avanti di sette anni e ci mostra la coppia impegnata e con due figli. L'armonia familiare sembra regnare, ma un brutto incidente potrebbe devastare per sempre la loro vita.

Sono tanti i film precedenti tratti dai romanzi di Nicholas Sparks: "Le parole che non ti ho detto" (1999); "I passi dell'amore - A Walk to Remember" (2002); "Le pagine della nostra vita" (2005); "Come un uragano" (2008); "Dear John" (2010); "The Last Song" (2010); "Ho cercato il tuo nome" (2012); "Vicino a te non ho paura" (2013); "The Best of Me - Il meglio di me" (2014); "La risposta è nelle stelle" (2015).

Cast e personaggi

Il cast del film, diretto da Ross Katz, è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Benjamin Walker (Travis Parker)

Teresa Palmer (Gabby Holland)

Maggie Grace (Stephanie Parker)

Alexandra Daddario (Monica)

Tom Welling (Dottor Ryan McCarthy)

Tom Wilkinson (Dottor Shep)

Noree Victoria (Liz)

Brad James (Ben)

Anna Enger (Megan)

Wilbur Fitzgerald (Mr. Holland)

Callan White (Mrs. Holland)

Dove vedere “La scelta - The Choice" in tv e in streaming

Il film “La scelta - The Choice" va in onda oggi, martedì 2 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

