"La seconda chance", il film con Max Giusti e Gabriella Pession stasera in tv: trama e cast

Max Giusti e Gabriella Pession sono i protagonisti della commedia in onda in prima visione tv oggi, venerdì 29 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Diretto da Umberto Carteni e visto nelle sale cinematografiche soltanto due mesi fa, il film vuole riflettere sul rapporto tra genitori e figli nella società contemporanea.

"La seconda chance": trama e cast del film

Max e Anna Mancini formano una coppia sposata da un quarto di secolo. Durante tutti questi anni, Max e Anna hanno affrontato le sfide legate alla personalità diversa dei loro figli gemelli: Tina, ribelle e legata a Simone, uno studente nella classe di Max; Nico, chiuso e appassionato di videogiochi. Il giorno dopo la festa del diciottesimo compleanno dei due giovani, la casa viene distrutta, e i genitori, in un momento di riflessione su possibili errori educativi, accendono delle candele magiche cinesi regalate dal padre di Max. A sorpresa, Tina e Nico ritornano neonati, offrendo ai due coniugi una nuova opportunità di comprendere i loro figli e di evitare gli errori del passato. In questa storia di conflitti familiari e di possibilità di riscatto, Max e Anna si trovano a esplorare il loro ruolo genitoriale, riflettendo sui momenti passati e cercando di costruire una relazione più profonda con i loro figli gemelli. La magia delle candele offre, dunque, una possibilità di una "seconda chance".

Il film, diretto da Umberto Carteni, approda oggi, 28 dicembre, sul piccolo schermo dopo una fugace apparizione in sala, dove è stato distribuito lo scorso 26 ottobre. Non avendo ricevuto i risultati sperati al box office, la pellicola si appropria adesso del suo stesso titolo, in cerca di una "seconda chance". La trama sposa un filone narrativo che vede la trasformazione improvvisa - mediante uno stratagemma - di uno o più personaggi. Come in film coevi, anche in questo caso i personaggi saranno in grado di apprendere la necessaria lezione per poter guardare al futuro con ottimismo e cognizione di causa. Il tutto passa attraverso il confronto tra genitori e figli, tra vecchie e nuove generazioni.

Diretto da Umberto Carteni e sceneggiato da Simonetta Greco, Alessandra Martellini, Luca Mastrogiovanni e Ciro Zecca, "La seconda chance" è interpretato, nei ruoli principali, da Max Giusti (nel ruolo di Max Mancini) e Gabriella Pession (Anna Mancini). I giovani Nico e Tina sono interpretati rispettivamente da Fabio Bizzarro e Vittoria Gallione. Tina. Maurizio Mattioli è nonno Fausto.

Dove vedere "La seconda chance" in tv e in streaming (29 dicembre 2023)

Il film "La seconda chance" va in onda su Rai 1 oggi, 29 dicembre 2023, a partire dalle 21.20. Il film è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarlo sia in diretta streaming che on demand.

