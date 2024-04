"La signora delle rose", il film stasera in tv: trama e cast

Già protagonista de "La moglie del Presidente" e "Marguerite", Catherine Frot interpreta un altro prezioso ritratto femminile, quello di una creatrice di rose. In onda per la prima volta in chiaro oggi, 9 aprile 2024, dalle 21.30 su Rai 1, il film "La signora delle rose" è una commedia fatta di piccole grandi emozioni.

La signora delle rose: la trama

Apprezzatissima creatrice di rose, Ève Vernet gestisce un'azienda florovivaistica ereditata da suo padre, che sta attraversando gravi difficoltà finanziarie. Il nome e le competenze di Ève sono ambiti da un potente concorrente, Lamarzelle, che lei non sopporta perché non condivide la sua etica professionale e è guidato soprattutto dalla sete di profitto. La donna desidera creare un nuovo ibrido a partire da una rosa eccezionale, di cui Lamarzelle possiede uno dei pochi esemplari. Essendo lui contrario a collaborare, in contrasto con le consuetudini della professione, lei decide di sfruttare l'esperienza criminale di Fred, uno dei suoi tre nuovi dipendenti, per rubare il rosaio che desidera. Il furto ha successo e Ève si rende conto in questa occasione che Fred ha un senso dell'olfatto eccezionale che potrebbe aprirgli le porte a una carriera nel settore della profumeria. La protagonista realizza l'ibridazione su cui ripongono tutte le sue speranze di salvare l'azienda, ma dovrà superare molti inconvenienti per realizzare i suoi obiettivi.

"La signora delle rose" si presenta agli spettatori come film commovente e leggero, che mescola abilmente elementi di commedia e sentimentalismo. Il regista Pierre Pinaud dirige una storia che si svolge nel mondo dell'orticoltura e della creazione delle rose, mettendo in risalto anche la bellezza della natura e la passione per il giardinaggio. Ève, la protagonista, rappresenta una figura forte e indipendente, che lotta per difendere le sue tradizioni e i suoi valori di fronte alle sfide del mondo moderno, aprendosi a nuove e speciali amicizie. Non manca, comunque, uno sguardo sulla società contemporanea, evidenziando le difficoltà e le sfide affrontate dai piccoli produttori agricoli e la resistenza contro l'industrializzazione del settore.

Il cast del film è così composto:

Catherine Frot (Eve Vernet)

Melan Omerta (Fred)

Fatsah Bouyahmed (Samir)

Olivia Coté (Véra)

Marie Petiot (Nadège)

Vincent Dedienne (Lamarzelle)

Rukkmini Ghosh (Elle)

Serpentine Teyssier (Madre di Fred)

Pasquale D'Inca (Sig. Papandréou)

Dove vedere "La signora delle rose" in tv e in streaming

Il film "La signora delle rose" va in onda martedì 9 aparile 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

