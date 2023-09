La stoccata vincente, stasera in tv: la storia vera che ha ispirato il film

Rai 1 trasmette oggi, domenica 24 settembre 2023, a partire dalle 21.25, un film per la televisione dal titolo "La stoccata vincente". Tratto dall'autobiografia di Paolo Pizzo, racconta la storia di uno schermidore (interpretato da Alessio Vassallo) che, superato un tumore in giovanissima età, riuscì per due volte a laurearsi campione del mondo; anche grazie alla vicinanza dei suoi genitori (il padre ha il volto di Flavio Insinna).

La stoccata vincente: la vera storia di Paolo Pizzo

Paolo Pizzo nasce a Catania il 4 aprile 1983. Da bambino mostra predisposizione per la scherma, ma una drammatica vicenda contraddistingue la sua giovinezza: tra il 1996 e il 1997 inizia a essere assalito da forti dolori e costanti mal di testa. Fatti i dovuti accertamenti, ne emerge la più terribile delle diagnosi: un tumore al cervello. Quel momento segna l'inizio di una dura battaglia contro la malattia Aiutato dai genitori, Piero e Patrizia, resta nella città siciliana per ricevere le dovute cure: Paolo riesce, grazie al contributo di medici bravissimi, a guarire e a fare ritorno in pedana.

Il suo talento con la spada lo porta a ottenere, in una manciata di anni, dei risultati straordinari. Dopo essersi classificato secondo ai Campionati italiani di Siracusa 2010, nella spada individuale, nel 2011 vince la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma, svolti quell’anno a Catania, la sua città. Nel 2012 vince i campionati italiani di Bologna più, nello stesso torneo, un argento nella disciplina a squadre. Dopo essere arrivato ai quarti di finale alle Olimpiadi di Londra 2012, vince gli Europei di Strasburgo, nel 2014 e, alle Olimpiadi di Rio 2016, ottiene la medaglia d’argento nella spada a squadre. Ai Campionati Mondiali di Lipsia 2017 vince la sua seconda medaglia d’oro nel torneo individuale.

Nel 2019, poco prima delle qualificazioni Olimpiche a squadre per Tokyo 2020, Paolo Pizzo annuncia il suo ritiro dalla nazionale (ma non dalla scherma). Una decisione maturata soprattutto per poter trascorrere più tempo con la sua famiglia: nel 2015 Pizzo sposa l’atleta Lavinia Bonessio e nel 2018 nasce Elena, la sua prima figlia. Nel 2019 si laurea in scienze motorie e sportive all’ università degli studi “Foro Italico” di Roma.

Nel settembre del 2023 esce l’autobiografia di Paolo Pizzo, scritta insieme a Maurizio Nicita, dal titolo “La stoccata vincente. Come ho sconfitto la malattia e conquistato i miei sogni”. Lo stesso mese Rai 1 trasmette il film tv biografico “La stoccata vincente”, con Alessio Vassallo nei panni dello schermidore e Flavio Insinna in quelli di suo padre Piero.

Dove vedere "La stoccata vincente" in tv e in setreaming (24 settembre)

Il film tv "La stoccata vincente" va in onda oggi, domenica 24 settembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il film è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.